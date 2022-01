Ani covidová pandemie kola diplomacie nezastavila. Ta místy dokonce zrychlují. V dohledné době by mohlo podle informací webu Lidovky.cz dojít ke střídání na české ambasádě v USA. Současný velvyslanec Hynek Kmoníček měl podle původních plánů na vrcholné diplomatické židli sedět ještě po celou dobu českého předsednictví v EU, tedy minimálně do konce letošního roku. Situace se ale vyvíjí a spekuluje se, že by mohl svoji misi ukončit poněkud dřív.