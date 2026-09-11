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Jméno Havla bude místo knihovny užívat jiný subjekt, odtajnila bývalá první dáma

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  10:52aktualizováno  10:52
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Dagmar Havlová (25. listopadu 2025)

Dagmar Havlová (25. listopadu 2025) | foto: Zezulka TomášČTK

Knihovna Václava Havla v Praze (19. července 2025)
David Dušek a Dagmar Havlová na tiskové konferenci k zahájení výstavy Sbírka...
Knihovnička Václava Havla v Liberci
Dagmar Havlová v pořadu Silvestrovské Inkognito (2024)
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Jméno bývalého prezidenta Václava Havla v názvu bude moci užívat jiný subjekt než dosud po něm pojmenovaná knihovna. Který subjekt to bude, chce vdova po exprezidentovi a bývalá první dáma Dagmar Havlová oznámit 21. září. Reagovala tak na fakt, že Knihovna Václava Havla, u jejíhož zrodu stála, má nově jméno 1. prezidentská knihovna, nadační fond.

„S tím projektem nemám nic společného a doufám, že se definitivně vyvarují užívání jména mého muže. Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému objektu, kterému důvěřuji. Projekt plánujeme slavnostně 21. září představit při křtu Lavičky Václava Havla na Mariánském náměstí,“ uvedla Havlová.

Havlová prostřednictvím Nadace Vize 97 vlastní ochranné známky související s Havlovým jménem. Jak před časem upozornil server Seznam Zprávy, ochranné známky se týkají i jmen Ferdinand Vaněk nebo Knihovna Ferdinanda Vaňka, postavy několika Havlových her, mezi nimi také Audience.

Správní rada knihovny schválila ve čtvrtek nové jméno 1. prezidentská knihovna, aby podle svého předsedy Davida Duška vyšla vstříc přání Havlové. Vedení knihovny se po personálních změnách a odchodu donorů snažilo o dohodu s Havlovou na dalším pokračování. Havlová však v červnu odstoupila od dohody o spolupráci a odvolala souhlas k užívání exprezidentova jména.

Knihovna po svém přejmenování svolala na pondělí 14. září od 15:00 do svého dosavadního sídla tiskovou konferenci, na níž bude informovat o svých plánech.

Knihovnu založila Havlová spolu s Karlem Schwarzenbergem a sociologem Miloslavem Petruskem v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu.

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