Knihovnu Václava Havla její správní rada na začátku září přejmenovala na 1. prezidentskou knihovnu a vyhověla přání Havlové, aby nadále nepoužívala exprezidentovo jméno v názvu. O Havlův mimořádný a široký odkaz knihovna hodlá pečovat i nadále, uvedli její zástupci.
„Předala jsem licenci na jméno Václava Havla a na Knihovnu Václava Havla Městské knihovně bezplatně,“ uvedla Havlová před zaplněným náměstím. „Věřím, že bude spravovat dílo mého manžela pro vás, pro všechny, a rozšíří ho pro širší veřejnost,“ dodala.
Ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák potvrdil, že knihovna přebírá jak literární, tak společenský odkaz porevolučního prezidenta. Projekt má podle něj plnou podporu vedení hlavního města.
„Uvědomujeme si, že to je velký závazek, který jsme na sebe přijali, ale troufáme si na něj. Pořádat akce pro veřejnost a starat se o literární odkaz dělá městská knihovna 135 let, takže v tom máme praxi,“ řekl Řehák a vyjádřil Havlové dík za projevenou důvěru.
Mluvčí Městské knihovny hl. m. Prahy Lenka Hanzlíková pro iDNES.cz potvrdila, že se jedná o licenci na konkrétní projekty a programy instituce, které institutce přiblíží na tiskové konferenci v listopadu.
Oznámení doprovodilo slavnostní odhalení další Lavičky Václava Havla z dílny architekta Bořka Šípka. Instalace sestávající ze dvou křesel spojených stolem s prorůstajícím stromem stojí přímo před sídlem pražského magistrátu a má sloužit jako prostor pro dialog a setkávání.
Podle primátora Bohuslava Svobody symbolizuje dílo hodnoty, které Havel reprezentoval: „Byl bych rád, kdybyste se tam setkávali, povídali si a byli k sobě vlídní a chápaví. Tak, aby svět svobody, který Václav Havel pomohl vybudovat, byl světem, ve kterém žijeme rádi.“