Manžel právě píše novou divadelní hru. Havlová se podivila nové správní radě knihovny

„Musím reagovat na dnešní tiskovou zprávu Davida Duška, který jmenoval novou správní radu Knihovny Václava Havla bez mého vědomí a pravděpodobně i v rozporu se stanovami,“ uvedla Havlová pro iDNES.cz.
Správu možností použití jména Václava Havla dle svých slov předala před týdnem Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97. „Každý, kdo bude mít jasný projekt a jeho zajištění, se na nás může obrátit standardní cestou. Momentálně posuzujeme dvě zajímavé možnosti. Tak nějak mám čím dál větší podezření, že manžel právě píše novou divadelní hru,“ uzavřela Havlová.
Vdova po bývalém prezidentovi Havlovi minulý čtvrtek oznámila, že odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla. Následovala tak dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Všichni tak zřejmě reagovali na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost.
Poté správní rada rezignovala až na Duška, v dozorčí radě zůstal jen bývalý ředitel knihovny a někdejší český velvyslanec ve Spojených státech Martin Palouš. Sedláček dříve odmítl rezignovat a sliboval restrukturalizaci knihovny.
Havlová nicméně ještě před svým odstoupením od dohody o spolupráci jmenovala do dozorčí rady knihovny ekonoma Tomáše Šídla. Tím se dozorčí rada stala usnášeníschopnou a následně mohla doplnit nové členy do obou rad. V pětičlenné správní radě je tak spolu s Duškem, Kocábem a Bártou také krizový manažer Marek Měrka a podnikatel a filantrop Philip Staehelin, který je i členem správní rady protikorupční organizace Transparency International.
Do dozorčí rady k Paloušovi a Šídlovi přibyl ekonom Jan Bolek. Správní rada svým předsedou zvolila Duška, dozorčí rada ve svém čele potvrdila Palouše.
Dušek ve středu řekl, že si s Havlovou vyměnil několik zpráv. „Respektuji její přání v tuto chvíli nic neřešit,“ řekl. „Jsem poslední, kdo by na ni chtěl vyvíjet tlak,“ dodal. Havlová ještě před odstoupením od dohody o spolupráci na projektu uvedla, že doufá v to, že se kolem knihovny podaří znovu spojit osobnosti.
Nové vedení knihovny si nepřeje, aby Havlův odkaz zůstal skanzenem, chce ho otevřít současnosti, uvedl Dušek podle tiskové zprávy knihovny. „Jsme však připraveni i na takovou situaci, kdy knihovna nebude moci dále pokračovat ve své činnosti. Pak jsme připraveni transparentně dohlédnout na ukončení její existence,“ dodal.
Kocábovi připadá představa, že knihovna zanikne, nepochopitelná a nepřijatelná, uvedl. „Jako dlouholetý Václavův přítel a spolupracovník mám za svou povinnost udělat maximum pro udržení této instituce, tak důležité pro další úspěšný demokratický vývoj a pro boj s postupným vkrádáním politické svévole a autoritářství do naší společnosti,“ doplnil.
Dušek oznámil, že své další směřování chce knihovna veřejnosti představit během letošního léta. Dříve uvedl, že od dosavadních sponzorů má knihovna slíbené peníze na provoz do konce letošního roku. Další finance podle něj může poskytnout významný severomoravský podnikatel, Dušek je chce ale přijmout, teprve když bude jisté, že knihovna může pokračovat. K tomu jsou potřeba právě osobnostní práva od Havlové k názvu knihovny a její činnosti.
Havlová v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založila knihovnu spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem. Pro knihovnu nyní Havlová nepracovala ani se nepodílela na jejím řízení. Ekonom Sedláček se ředitelem knihovny stal v březnu 2025. Do května 2023 ji dlouho před ním vedl diplomat Michael Žantovský.