Změnu názvu na pondělní tiskové konferenci oznámil předseda správní rady David Dušek. „My jsme se rozhodli vyjít vstříc přání paní zakladatelky a rozhodli jsme se nejít do žádného sporu a tedy měníme náš název,“ řekl Dušek. Název podle něj odkazuje k tradici amerických prezidentských knihoven. Připomněl přitom, že s touto myšlenkou přišel za Václavem Havlem kdysi americký prezident George W. Bush.
Instituce má stát na třech pilířích: vzdělávacích programech, badatelně s archivem a klubovém programu.
Do správní rady přibyl Michael Kocáb, někdejší Havlův poradce. „To, proč tady já sedím, je doopravdy jen o té motivaci. Sdílel jsem hodnoty, které on přinášel, a samozřejmě jsem se na nich podílel. Když jsem se dozvěděl, že by to mělo skončit, tak jsem se vyděsil a říkal jsem si: Co můžu udělat pro to, aby tomu tak nebylo?“ uvedl. Důvody kroků Dagmar Havlové podle svých slov stále nechápe, jeho cílem je ale udržet instituci v chodu, aby v této době držela prapor demokracie.
Krizový manažer Marek Měrka uvedl, že lektorský tým je stále při stejné síle (z šestice zbyla pětice členů pozn. red.) a chystá na 45 projektů pro studenty.
Členem správní rady nadále zůstává i senátor Miroslav Bárta, který se tiskové konference nemohl zúčastnit kvůli cestě do Egypta. Předsedou dozorčí rady je Martin Palouš, členy Jan Bolek, Philip Roland Staehelin a Tomáš Šídlo. V poradním výboru zasedá Pavel Fajgl.
Nový ředitel na podzim, stěhování z Ostrovní nehrozí
Knihovna je v současnosti stále v krizovém režimu. Nového řádného ředitele chce správní rada začít hledat na podzim. „Předpokládáme, že bychom někdy v průběhu podzimu vyhlásili výběrové řízení na ředitele Knihovny Václava Havla,“ uvedl Dušek k volbě nového šéfa, která by měla proběhnout pravděpodobně v listopadu.
Financování má instituce podle Měrky i díky rezervám a dobíhajícím smlouvám zajištěné až do konce roku, přičemž rezerva sahá i mírně za horizont letoška. Vedení navíc potvrdilo, že prostory v pražské Ostrovní ulici neopouští.
Dušek zároveň rezolutně odmítl možnost, že by se archiv obsahující 110 tisíc položek spojených s Havlem přesouval pod stát či Nadaci Vize 97. Reagoval tak na dřívější návrh ředitele Národního divadla Jana Buriana, který vystupoval jako poradce Havlové. „Já v tuto chvíli nechci a nechci ani o tom jednat, že bychom předávali archiv a badatelnu prostě do jiných rukou,“ zdůraznil Dušek s tím, že archiv vybudovala knihovna za peníze dárců a za práci lidí, kteří v ní dvacet let působili.
Instituce hodlá pokračovat i ve všech dosavadních projektech a soutěžích, které spadají pod její gesci, tedy včetně Ceny Toma Stopparda a studentské esejistické soutěže.
Instituce čelila hluboké krizi po sporech kolem ředitele Tomáše Sedláčka, odchodu sedmnáctičlenného týmu a ztrátě klíčových finančních podporovatelů Zdeňka Bakaly a Karla Komárka. Dagmar Havlová licenci ke jménu svého manžela svěřila jinému subjektu, který představí 21. září.