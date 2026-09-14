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Z Havlovy knihovny je 1. prezidentská. Nového ředitele vybere zřejmě v listopadu

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  16:08aktualizováno  16:11
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Knihovna Václava Havla se kvůli sporům přejmenovala na 1. prezidentská...

Knihovna Václava Havla se kvůli sporům přejmenovala na 1. prezidentská knihovna. Na tiskové konferenci vystoupili: Marek Měrka, Philip Roland Staehelin, David Dušek, Michael Kocáb, Jan Bolek.. (14. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Knihovna Václava Havla se kvůli sporům přejmenovala na 1. prezidentská...
Knihovna Václava Havla v Praze (31. srpna 2016)
Knihovna Václava Havla se kvůli sporům přejmenovala na 1. prezidentská...
Knihovna Václava Havla se kvůli sporům přejmenovala na 1. prezidentská...
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Bývalá Knihovna Václava Havla oficiálně představila nový název i směřování. Reaguje tak na krok Dagmar Havlové, která odvolala souhlas s užíváním manželova jména. Do správní rady nově nastoupil i Michael Kocáb.

Změnu názvu na pondělní tiskové konferenci oznámil předseda správní rady David Dušek. „My jsme se rozhodli vyjít vstříc přání paní zakladatelky a rozhodli jsme se nejít do žádného sporu a tedy měníme náš název,“ řekl Dušek. Název podle něj odkazuje k tradici amerických prezidentských knihoven. Připomněl přitom, že s touto myšlenkou přišel za Václavem Havlem kdysi americký prezident George W. Bush.

Instituce má stát na třech pilířích: vzdělávacích programech, badatelně s archivem a klubovém programu.

Do správní rady přibyl Michael Kocáb, někdejší Havlův poradce. „To, proč tady já sedím, je doopravdy jen o té motivaci. Sdílel jsem hodnoty, které on přinášel, a samozřejmě jsem se na nich podílel. Když jsem se dozvěděl, že by to mělo skončit, tak jsem se vyděsil a říkal jsem si: Co můžu udělat pro to, aby tomu tak nebylo?“ uvedl. Důvody kroků Dagmar Havlové podle svých slov stále nechápe, jeho cílem je ale udržet instituci v chodu, aby v této době držela prapor demokracie.

Krizový manažer Marek Měrka uvedl, že lektorský tým je stále při stejné síle (z šestice zbyla pětice členů pozn. red.) a chystá na 45 projektů pro studenty.

Členem správní rady nadále zůstává i senátor Miroslav Bárta, který se tiskové konference nemohl zúčastnit kvůli cestě do Egypta. Předsedou dozorčí rady je Martin Palouš, členy Jan Bolek, Philip Roland Staehelin a Tomáš Šídlo. V poradním výboru zasedá Pavel Fajgl.

Nový ředitel na podzim, stěhování z Ostrovní nehrozí

Knihovna je v současnosti stále v krizovém režimu. Nového řádného ředitele chce správní rada začít hledat na podzim. „Předpokládáme, že bychom někdy v průběhu podzimu vyhlásili výběrové řízení na ředitele Knihovny Václava Havla,“ uvedl Dušek k volbě nového šéfa, která by měla proběhnout pravděpodobně v listopadu.

Financování má instituce podle Měrky i díky rezervám a dobíhajícím smlouvám zajištěné až do konce roku, přičemž rezerva sahá i mírně za horizont letoška. Vedení navíc potvrdilo, že prostory v pražské Ostrovní ulici neopouští.

Dušek zároveň rezolutně odmítl možnost, že by se archiv obsahující 110 tisíc položek spojených s Havlem přesouval pod stát či Nadaci Vize 97. Reagoval tak na dřívější návrh ředitele Národního divadla Jana Buriana, který vystupoval jako poradce Havlové. „Já v tuto chvíli nechci a nechci ani o tom jednat, že bychom předávali archiv a badatelnu prostě do jiných rukou,“ zdůraznil Dušek s tím, že archiv vybudovala knihovna za peníze dárců a za práci lidí, kteří v ní dvacet let působili.

Instituce hodlá pokračovat i ve všech dosavadních projektech a soutěžích, které spadají pod její gesci, tedy včetně Ceny Toma Stopparda a studentské esejistické soutěže.

Instituce čelila hluboké krizi po sporech kolem ředitele Tomáše Sedláčka, odchodu sedmnáctičlenného týmu a ztrátě klíčových finančních podporovatelů Zdeňka Bakaly a Karla Komárka. Dagmar Havlová licenci ke jménu svého manžela svěřila jinému subjektu, který představí 21. září.

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