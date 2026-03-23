Zatímco růžové knížkové řidičáky z dob socialismu si řidiči museli vyměnit za novější typy už dávno, knížkové občanské průkazy v různých odstínech červené barvy nebo v porevoluční hnědé variantě jejich nositelé mohou stále používat. Jak je to možné?
Platnost byla několikrát prodloužena
Při předchozích vlnách výměn měli vždy výjimku starší občané, u kterých se předpokládalo, že vyřizování na úřadech pro ně může být obtížné, a zároveň je malá pravděpodobnost, že se červenou nebo hnědou knížkou budou prokazovat v cizině. Kdo byl narozen v roce 1935 nebo dříve, mohl se rozhodnout sám, zda si nechá vystavit novou občanku se strojově čitelnými údaji a zabudovaným čipem, umožňujícím přihlašování do systémů veřejné správy.
Důchodci, kteří se bez těchto vymožeností obešli, na úřad nemuseli – knížkový OP jim zůstal platný. Třeba jako tehdy 99leté paní Čeplové, na jejíž „raritní“ doklad upozornil před 8 lety Český rozhlas. „Oni to neměnili, tak má babička z roku 1955 občanku. Tady akorát vrazili státní občanství České republiky v roce 1993 a nechali to být,“ popsal tehdy její vnuk Jan Čepl. Platnost průkazu, která byla standardně tři roky, jí úřad několikrát prodloužil. Po rozdělení Československa musela přibýt informace o českém státním občanství, jinak by doklad byl neplatný.
Do OP se psal i zaměstnavatel a očkování
Knížkové OP, které jsou stále mezi lidmi v Česku a které stále mohou platit, mají několik podob podle roku vydání.
Mění se odstíny červené, které po roce 1991 nahradila hnědá barva pouzdra, a také to, zda je pouzdro látkové a potištěné státním znakem nebo plastové s vtlačeným znakem. Knížkové průkazy měly 30 stran, původně se do nich zapisovaly i informace o zaměstnání a očkování. Vše se vyplňovalo ručně.
Dosud platné knížkové OP buď platnost nemají vyplněnou vůbec, nebo je na straně 9 poznámka o platnosti „bez omezení“. Jak ale upozornilo ministerstvo vnitra ve svém příspěvku na sociálních sítích: „Jak se ale ukazuje, ani ‚bez omezení‘ netrvá věčně.“
Platnost končí 2. srpna 2026
Platnost knížkových dokladů skončí 2. srpna 2026. „Od 3. srpna 2026 nebude již platný žádný ‚knížkový‘ OP u žádné skupiny obyvatel,“ potvrdila Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra.
Kromě knížkových OP skončí i platnost růžových zalaminovaných karet z počátku 90. let. Přestanou zkrátka platit všechny doklady, vydané před 30. červnem 2000. Podle ministerstva je jich zhruba 10 000, jak ale uvedla Malá, jsou v tom započítané jak knížkové, tak zalaminované průkazy. „Nejvíce lidí s těmito starými občanskými průkazy je v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Případy se ale vyskytují po celé České republice,“ sdělilo ministerstvo.
Jak si nechat starý doklad?
Pro lidi, kterým je přes 90 let, může být starý občanský průkaz spojen s cennými vzpomínkami. Při výměně za nový se ale původní doklad odevzdává na úřadě. Musí to tak být? Není to nutné.
Zákon o občanských průkazech připouští, aby si lidé zažádali o ponechání starého průkazu:„Požádá-li o to žadatel, správní orgán mu znehodnocený občanský průkaz ponechá.“ Znehodnocení se děje fyzickým zásahem do průkazu, který provede úředník na místě.
Staré a dnes už raritní občanky tak mohou zůstat v rodinách spolu s fotografiemi a dalšími artefakty z dob minulých. Patří mezi ně i třeba vkladní knížky, které měly podobu sešitku s ručně vypisovanými a razítkem potvrzenými vklady a výběry. Mimochodem, právě ty se na sběratelských burzách prodávají za desítky až nižší stovky korun. Čeká takový osud i knížkové OP?