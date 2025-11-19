Koaliční rada projedná skládání vlády, rozpočet i zmrazení platů politiků

Špičky ANO, SPD a Motoristů sobě projednají na koaliční radě harmonogram sestavování nové vlády Andreje Babiše i rozpočet na příští rok. Návrh končící vlády se schodkem 286 miliard korun při jednání rozpočtového výboru kritizovali zástupci ANO. Místopředsedkyně Alena Schillerová tvrdí, že v rozpočtu chybí 95,9 miliard korun.
Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Andrej Babiš (ANO). (19....

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Andrej Babiš (ANO). (19. listopadu 2025)

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Andrej Babiš (ANO). (19....
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček, Alena Schillerová a...
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Alena Schillerová. (19. listopad 2025)
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel...
„Máme koaliční radu, tam se poradíme a dáme vědět,“ řekl Babiš.

Šéf SPD Tomio Okamura uvedl, že chce na jednání koaliční rady jednat o zmrazení platů politiků na celé volební období. „Nemáme sílu to tady prosadit sami,“ dodal.

Kandidáti ANO do vlády přišli na rozpočtový výbor

Babiš prohlásil, že žádný seznam kandidátů na ministry zatím nemá. Před tiskovou konferencí ANO ale na jednání rozpočtového výboru kandidáti hnutí do vlády kritizovali jednotlivé kapitoly návrhu rozpočtu.

Vystoupili tam nejen místopředsedové hnutí Alena Schillerová, která má být znovu ministryní financí, a Karel Havlíček, jenž se má vrátit do čela ministerstva průmyslu a obchodu, ale i další politici ANO, kteří členy rozpočtového výboru nejsou.

Aleš Juchelka, který je kandidátem ANO na ministra práce a sociálních věcí, Lubomír Metnar, který má být ministrem vnitra, či Zuzana Schwarz Bařtipánová, která má usednout v čele ministerstva pro místní rozvoj.

Na jednání rozpočtového výboru dorazili i Robert Plaga, který se má vrátit do čela ministerstva školství, a Adam Vojtěch, bývalý a téměř jistě i budoucí ministr zdravotnictví.

Babiš v úterý řekl, že mu koaliční partneři SPD a Motoristé mají předložit definitivní seznam kandidátů na ministry do konce týdne. Příští týden ho Babiš předá prezidentu Petru Pavlovi.

Strany nové koalice si již dříve rozdělily křesla

Již dříve si strany nové koalice rozdělily resorty. Životní prostředí by měl vést šéf Motoristů sobě Petr Macinka, kulturu Oto Klempíř, ministrem bez portfeje pro sport, prevenci a zdraví má být šéf poslanců Motoristů Boris Šťastný. Jediný otazník na pozicích Motoristů je u toho, zda pozici šéfa diplomacie získá čestný prezident strany Filip Turek. Zda ho strana navrhne a zda projde na Hradě u prezidenta Petra Pavla.

SPD, která už na post šéfa Sněmovny prosadila Tomia Okamuru, má tři křesla ve vládě obsadit nestraníky. Zemědělství by mohl vést bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán.

V souvislosti s resortem obrany se nejvíce mluví o generálovi Jaromíru Zůnovi, který byl protikandidátem Karla Řehky na pozici náčelníka generálního štábu Armády ČR a poté, co byl vybrán Řehka, působil jako vojenský přidělenec v Pekingu. Druhý kandidát, o němž se v této souvislosti hovoří, je prezident a výkonný ředitel Asociace obranného průmyslu Jiří Hynek.

V případě dopravy se hovoří zejména o současném generálním řediteli Železnic Slovenské republiky Ivanu Bednárikovi. V letech 2014 až 2020 byl předsedou představenstva ČD Cargo, poté do února 2022 generálním ředitelem a předsedou představenstva Českých drah.

„Z naší strany máme hotovo, vyřízeno. Jsou to špičkoví odborníci,“ řekl o kandidátech SPD Tomio Okamura. „První by se ta jména měl dozvědět pan prezident,“ nechtěl potvrdit ani vyvrátit žádná jména.

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Andrej Babiš (ANO). (19....

