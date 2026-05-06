Poslanci se přou o úpravu zákona, který by umožnila větší zadlužování státu

„Stát může zvyšovat zadlužení a tvářit se, že je vše v pořádku,“ řekla před schůzí poslankyně Pirátů Vendula Svobodová.
„Není nám budoucnost země lhostejná, není nám jedno, jak hospodaří,“ řekl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.
Odhadl, že až koalice díky své většině ve Sněmovně prosadí to, oč usiluje – za několik týdnů nebo v jiném termínu, na kdy napevno stanoví hlasování – otevře jí to cestu, aby už na příští rok navrhla schodek státního rozpočtu vyšší než 400 miliard korun.
Lidovec Benjamin Činčila označil před mimořádnou schůzí snahu vlády za „koncert rozpočtové neodpovědnosti“.
Vy nás chcete kritizovat za rozpočtovou odpovědnost? diví se ministryně Schillerová
„Vy nás chcete kritizovat za rozpočtovou odpovědnost?“ diví se ve Sněmovně ministryně financí za ANO Alena Schillerová.
„Neznamená to, že otevíráme cestu bezbřehému zadlužování,“ hájí svůj návrh.
Schillerová navrhla prodloužit možnost nezapočítávat výdaje na obranu nad dvě procenta HDP do výdajových rámců, a to až do roku 2036.
Navrhuje také, aby pro roky 2026 až 2036 bylo možné navýšit výdajové rámce o částku na financování dopravní infrastruktury nebo staveb pro energetickou bezpečnost podle zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Týkalo by se to i úhrad v rámci projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru.
Projednávaný návrh umožňuje vládě zvýšit celkové výdaje státního rozpočtu až o deset procent při zhoršení bezpečnostní situace.
Šéfka poslanců Pirátů Olga Pirátů Olga Richterová charakterizovala kroky vlády tak, že předělává normu, kterou mají poslanci projednávat, na „zákon o rozpočtové neodpovědnosti“.
Česká republika pod vládou Andreje Babiše nebude šetři, řekl Kupka
„To, jakým způsobem vláda chce rozvolnit rozpočtová pravidla, je pro nás naprosto nepřijatelné. Zejména proto, že tím říká, že Česká republika pod vládou Andreje Babiše nebude šetřit,“ uvedl šéf občanských demokratů Martin Kupka.
Nový předseda lidovců Jan Grolich v úterý ve Sněmovně řekl, že vláda šíří „mlhu“ a odvrací pohled od důležitých témat.
„Podstatné je to, že si připravuje podmínky k tomu, aby extrémně zadlužila Českou republiku. Konkrétně se bavíme o zákonu o rozpočtové odpovědnosti, který představuje obrovské riziko pro naši zemi. Po konci vládnutí této vlády může naše země narazit do zdi,“ prohlásil Grolich.
NKÚ má nově dostat právo kontrolovat hospodaření České televize i rozhlasu
Opoziční strany ohlásily dlouhou debatu, dá se očekávat ještě před hlasováním o programu mimořádné schůze.
Návrh pořadu mimořádné schůze
1.Vládní návrh, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů
2.Vládní návrh, kterým se mění zákon o podpoře bydlení
3.Senátní návrh změny Ústavy ČR - možnost NKÚ kontrolovat hospodaření ČT a Českého rozhlasu
4. Poslanecký návrh na změnu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
V návrhu programu mimořádné schůze je i novela zákona o podpoře bydlení. Část pravomocí spojených s pomocí lidem ohrožených bytovou nouzí se má přesunout z obcí na úřady práce. Počet poradenských kontaktních míst se má rozšířit na všech 205 obcí s rozšířenou působností.
Na programu mimořádné schůze je také druhé čtení novely Ústavy rozšiřující pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, aby mohl dohlížet na hospodaření České televize a Českého rozhlasu, a druhé čtení novely jednacího řádu Sněmovny, která má omezit možnosti obstrukcí.