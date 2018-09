Koalice chce zlepšit vymáhání alimentů, ČSSD navrhuje zálohované výživné

PRAHA Koaliční strany by měly příští týden jednat o tom, jak bude vláda dál postupovat při neplacení výživného. Měly by rozhodnout o tom, jak by se mělo posílit vymáhání alimentů. Vzniknout by mohl nový zákon ke zlepšení vymáhání. Novinářům to ve středu po skončení kulatého stolu k problematice výživného řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Ve Sněmovně jsou nyní dvě podobné normy, které mají zlepšit situaci dětí, na které jeden z rodičů neplatí. Zákon o zálohovaném výživném připravila ČSSD, zákon o náhradním výživném komunisté.

„Budeme chtít co nejrychleji prosadit návrh zákona o zálohovaném výživném. Aby stát měl větší šanci vymáhat výživné od těch, co neplatí, potřebujeme buď doplňující pozměňovací návrh, nebo samostatnou předlohu,“ uvedla Maláčová. Podle ní to neznamená, že by se jednání o výživném od státu mělo přerušit a odložit. „Shodli jsme se na tom, že to hoří a už se diskutovalo dlouho. Ty děti, kterých se to týkalo, už pomalu dosáhly dospělosti a mohou se živit samy,“ uvedla ministryně.



Situaci rodin samoživitelů a samoživitelek, jimž bývalý protějšek neplatí alimenty, chtěla řešit v minulém volebním období už Sobotkova vláda ČSSD, ANO a lidovců. V plánu měla zákon o zálohovaném výživném, které by poskytoval stát. Kabinet se na normě ale nedohodl, přestože ministerstvo práce pod vedením sociálních demokratů předložilo návrh opakovaně. Proti se stavělo hlavně ANO. Zálohované výživné považovalo za novou sociální dávku.

Vláde se zálohovaným výživným počítá

Programové prohlášení vlády Andreje Babiše (ANO) se zálohovaným výživným teď znovu počítá. Kabinet v něm uvádí, že prosadí zákonnou úpravu, podle které by výživné za jasných podmínek poskytoval stát.

Předloha z dílny zákonodárců ČSSD počítá s tím, že by se rodič mohl o alimenty od státu přihlásit po dvou měsících, co druhý na dítě neplatí. Podle Maláčové by mohl dostat měsíčně 2000 až 3000 korun. Na pomoc by dosáhly rodiny s příjmem 2,4 či 2,7 životního minima. Podobně vypadala i předloha v minulém volebním období.

Podle poslankyně ČSSD Aleny Gajdůškové se návrh ještě upravuje a doplňují se do něj změny podle připomínek poslanců. Vymáhaná částka by se tak mohla například navýšit o deset procent na administrativu úřadů práce. Někteří opoziční, ale i vládní poslanci chystaný zákon kritizují. Podle nich by zavedl jen novou dávku a stát by zpět vymohl jen minimum peněz.

„Chceme, aby ten, kdo se stará o dítě, neměl s vymáháním starosti... Dítě strádá tím, že má nezodpovědného rodiče. Stát zaskočí a nenechá dítě spadnout na dno,“ uvedla ministryně.

O návrzích jedná sociální výhor

O návrzích ČSSD i KSČM začal jednat sněmovní sociální výbor. Jednání přerušil. Bude chtít od ministerstva spravedlnosti informace o možnostech vymáhání.

Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) resort už opatření ke zlepšení situace dělá. Soudci se školí, aby kauzy lépe zvládali. V případech, kdy se rodiče dohodnou, by nemusel o výživném jednat soud. Dohodu o alimentech by stvrdil notář. Ministr upřesnil, že by se tak soudci zbavili 11 000 kauz ročně.

Neplacení výživného je trestný čin, hrozí za něj vězení. Ministerstvo plánuje zvýšení odměn za práci pro vězně. Nyní činí 5500 korun. Z vyšší částky by potrestaní neplatiči mohli platit víc svým dětem, míní Kněžínek. Další zpřísnění u odnětí svobody odmítá. Podle něj se osvědčilo spíš zabavování řidičských průkazů, bylo by tedy možné diskutovat o zabavování zbrojních průkazů či rybářských lístků a o zákazu účasti na sportovních či kulturních akcích.