Koalice bude jednat o Turkově žalobě i zpřísnění dočasné ochrany Ukrajinců

„Zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se mi prezident republiky omluvil,“ řekl v pátek Filip Turek novinářům v Kyjevě, kam jel s ministrem zahraničí Petrem Macinkou.
Zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se mi prezident republiky omluvil,“ řekl Filip Turek novinářům v Kyjevě, kam jel s ministrem zahraničí Petrem Macinkou.
„Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí,“ stojí kromě jiného v dopise, který poslal prezident předsedovi vlády a ANO Andreji Babišovi.
S kompetenční žalobou na hlavu státu podle Turka Motoristé nepočítají. Již dříve podání kompetenční žaloby na hlavu státu vyloučil i Babiš.
Lídři vládní koalice se sejdou ve Strakově akademii ráno před jednáním vlády. Hovořit budou i o situaci ve Sněmovně před hlasováním o důvěře vládě. Několik poslanců SPD odmítá akceptovat, že bude pokračovat muniční iniciativa na pomoc Ruskem napadené Ukrajině. Nestačí jim to, že do ní nepůjdou peníze z českého státního rozpočtu.
Zkrácení ochrany uprchlíků s dočasnou ochranou, když vycestují domů na Ukrajinu
Koalice má také jednat také o zpřísnění podmínek dočasné ochrany uprchlíků před válkou, kterou proti Ukrajině rozpoutala vojska ruského diktátora Vladimira Putina.
„Sdělil jsem jim, že nová koalice hodlá zkracovat dobu pro dočasnou ochranu cizinců nebo Ukrajinců v případě opuštění České republiky, protože si myslím, že by to měli vědět, takže my na základě dohody na koaliční radě, protože řada lidí vnímá, že Ukrajinci jezdí třeba na dlouhou dobu pryč, vrací se. Mají tady stále dočasnou ochranu. Tak vláda zkrátí tuto dobu z 90 dnů na 30 dnů,“ řekl Macinka v neděli na CNN Prima News k tomu, co řekl ukrajinským politikům při své cestě do Kyjeva.