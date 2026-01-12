Koalice bude jednat o Turkově žalobě i zpřísnění dočasné ochrany Ukrajinců

  6:37aktualizováno  6:37
Osud poslance Filipa Turka znovu zaměstná koalici ANO, SPD a Motoristů sobě. Špičky vládních stran mají mluvit jo chystané Turkově žalobě na ochranu osobnosti na prezidenta Petra Pavla, který odmítá Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Turka rozzlobilo, jak prezident Pavel zdůvodnil odmítnutí.
Petr Macinka a Filip Turek (vlevo) před zasedáním vlády. (5. ledna 2026)

Petr Macinka a Filip Turek (vlevo) před zasedáním vlády. (5. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....
Ministr zahraničí Petr Macinka a Filip Turek (Motoristé sobě) při příjezdu na...
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek a Petr...
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Petr Macinka a Filip Turek (Motoristé...
8 fotografií

„Zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se mi prezident republiky omluvil,“ řekl v pátek Filip Turek novinářům v Kyjevě, kam jel s ministrem zahraničí Petrem Macinkou.

Zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se mi prezident republiky omluvil,“ řekl Filip Turek novinářům v Kyjevě, kam jel s ministrem zahraničí Petrem Macinkou.

„Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí,“ stojí kromě jiného v dopise, který poslal prezident předsedovi vlády a ANO Andreji Babišovi.

S kompetenční žalobou na hlavu státu podle Turka Motoristé nepočítají. Již dříve podání kompetenční žaloby na hlavu státu vyloučil i Babiš.

Lídři vládní koalice se sejdou ve Strakově akademii ráno před jednáním vlády. Hovořit budou i o situaci ve Sněmovně před hlasováním o důvěře vládě. Několik poslanců SPD odmítá akceptovat, že bude pokračovat muniční iniciativa na pomoc Ruskem napadené Ukrajině. Nestačí jim to, že do ní nepůjdou peníze z českého státního rozpočtu.

Zkrácení ochrany uprchlíků s dočasnou ochranou, když vycestují domů na Ukrajinu

Koalice má také jednat také o zpřísnění podmínek dočasné ochrany uprchlíků před válkou, kterou proti Ukrajině rozpoutala vojska ruského diktátora Vladimira Putina.

„Sdělil jsem jim, že nová koalice hodlá zkracovat dobu pro dočasnou ochranu cizinců nebo Ukrajinců v případě opuštění České republiky, protože si myslím, že by to měli vědět, takže my na základě dohody na koaliční radě, protože řada lidí vnímá, že Ukrajinci jezdí třeba na dlouhou dobu pryč, vrací se. Mají tady stále dočasnou ochranu. Tak vláda zkrátí tuto dobu z 90 dnů na 30 dnů,“ řekl Macinka v neděli na CNN Prima News k tomu, co řekl ukrajinským politikům při své cestě do Kyjeva.

Vstoupit do diskuse

Děti čeká vysvědčení a pololetní prázdniny, někde na ně naváže týden volna

Prvňáci ze základní školy Štefcova v Hradci Králové si převzali 28. června 2019...

Po nejchladnějším ránu zimy se oteplí. Sněžení nahradí mrznoucí déšť, hrozí ledovka

Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Zlaté glóby získaly filmy Jedna bitva za druhou a Hamnet. Mezi herci uspěl Chalamet

V kategorii nejlepší filmové drama vyhrál snímek Hamnet (12. ledna 2026)

Koalice bude jednat o Turkově žalobě i zpřísnění dočasné ochrany Ukrajinců

Petr Macinka a Filip Turek (vlevo) před zasedáním vlády. (5. ledna 2026)

Vláda rozhodne o zmocněnci pro digitalizaci a vzniku rady pro duševní zdraví

Nový místopředseda ANO Robert Králíček

Komentář

Babiš kompetenční žalobě na prezidenta nevěří. Turek se tak ministrem skoro jistě nestane

Lídr Motoristů. Filip Turek je podnikatel a europoslanec. Pokud bude zvolen do...

Protesty v Íránu už mají přes 500 obětí, Trump zvažuje plány možného útoku

Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...

Vyvineme pro Ukrajinu balistické střely s doletem přes 500 km, oznámili Britové

Mezikontinentální balistická střela Sarmat při testovacím odpalu na kosmodromu...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Výběr z tisku

Kampaň za dveřmi a hromada problémů před nimi. Nad Tatrou se začíná předvolebně blýskat

Slovenský premiér Robert Fico a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (22. listopadu...

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Drahá těžba, levné uhlí. Polská „OKD“ má velké problémy, firmě hrozí bankrot

Polská těžební společnost JSW zaměstnávající desítky tisíc lidí má vážné...

Na brněnském hlavním nádraží vykolejil vlak, provoz byl přerušený

Na brněnském hlavním nádraží vykolejil vlak, provoz je přerušený (11. ledna...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.