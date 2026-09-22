Hlasování o nedůvěře vládě bude do voleb. Do konce týdne oznámíme, řekl Grolich

To, že hlasování o nedůvěře vládě proběhne, avizoval jako první právě Grolich před dvěma týdny. „Vláda dělá kroky, které nás významně zadluží do budoucna. Musíme využít všechny možné kroky,“ řekl Grolich.
Vzápětí takové hlasování podpořily i další opoziční strany. Ke svolání mimořádné schůze k hlasování o nedůvěře je třeba aspoň 50 podpisů poslanců. Opozice má 82 poslanců, takže vyvolání schůze je pro ni hračkou.
K povalení Babišovy vlády opozici hlasy chybí
K povalení Babišovy vlády ale opozici hlasy chybí. K vyjádření nedůvěry je třeba nejméně 101 hlasů, jenže převahu ve Sněmovně má koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, která disponuje 108 hlasy ve dvousetčlenné Sněmovně.
„Vláda neplní ani své programové prohlášení. Schodek do tří procent HDP, jak to měli v programovém prohlášení, nesplní ani náhodou. Dává tak smysl pevnost vlády vyzkoušet. Připomínám, že Motoristé slibovali vyrovnané rozpočty a výsledkem je, že akorát přikyvují Andreji Babišovi při šíleném zadlužování. To hlasování jim dá šanci na únik z vlády. Výsledek se dá předpokládat, co bychom ale byli za opozici, kdybychom se jen dívali, jak vláda seká šílené dluhy a chystá útok na svobodu veřejnoprávních médií?“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
„Svolání mimořádné schůze rozhodně podporujeme, protože nekompetence, lži a podvody vládních politiků nesmí zůstat bez odezvy. Budeme požadovat, aby na programu byl i střet zájmů Andreje Babiše. Není možné, aby se neoprávněné dotace platily Babišovi na úkor podpory rodin nebo dostupného bydlení,“ napsal šéf Pirátů Zdeněk Hřib na síti X.