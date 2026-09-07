Koalice hledá různé možnosti, jak ještě snížit schodek. Babiš by zrušil Cermat

Motoristé chtěli snížit platby do zdravotnictví či školství, ale také růst výdajů státu na platy.
„V součtu si myslíme, že by snad mohlo být možné na základě našich návrhů ubrat u toho schodku třeba aspoň 20 miliard,“ řekl předseda Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka.
„Setrvávám na svém postoji. Úspory je možné najít spíš v řádu jednotek miliard,“ zdůraznila minulý týden po jednání s Motoristy sobě ministryně financí Alena Schillerová.
Babiš by byl pro zrušení Cermatu
Premiér Andrej Babiš řekl v neděli, že by byl pro to, aby byla zrušení státní organizace Cermat, která připravuje testy pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy i maturitní zkoušky. Zdůvodnil to tím, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu.
„Já bych ho zrušil. Víte co stále slyším, co mi říkají rodiče? Že jejich děti, když jsou v deváté třídě, tak se hlavně učí na přijímačky, na testy Cermatu,“ uvedl Babiš ve videu, které zveřejnil na Instagramu.
Podle něj kvůli tomu děti musí například omezit dosavadní zájmové aktivity. „No tak k čemu to teda je? Za nás to nebylo, ať si každá škola vybere, ať si udělá ty přijímačky,“ řekl. „Myslím, že to ani nepotřebujeme. Ušetřili bychom stovky milionů a rodiče by ušetřili desítky tisíc a všichni by byli s klidu,“ dodal.
Na koaliční radě představí SPD své požadavky
Po jednání vlády bude o návrhu státního rozpočtu na příští rok koaliční jednání špiček vládních stran, kde chce své požadavky na snížení schodku představit SPD.
Šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura hovoří o úplném ukončení poskytování podpory ukrajinským uprchlíkům před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, a seškrtání podpor politickým neziskovým organizacíM.
Ministryně Schillerová chce, aby vláda jednala o rozpočtu 21. září. Do Sněmovny ho vláda musí poslat do konce září.