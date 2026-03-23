„To byl podraz pro občany i pro firmy,“ prohlásil předseda Sněmovny.
Poplatky podle dohody vládní koalice mají být zrušeny i pro zdravotně postižené občany, pro děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let i pro firmy. Nyní je neplatí jen malé firmy do 24 zaměstnanců.
Zrušena bude dohody vládní koalice i ta část zákona, podle níž se poplatky mají automaticky zvyšovat v závislosti na míře inflace.
„Budou pod tím podepsáni poslanci vládní koalice, včetně mě,“ řekl Okamura. Jde podle něj zatím o první krok při rušení měsíčních poplatků pro Českou televizi a pro Českou televizi.
Poplatek ČT se zvýšil loni od května ze 135 na 150 korun za měsíc, u Českého rozhlasu ze 45 na 55 korun měsíčně. Musí platit i ty domácnosti, které nemají televizi, ale chytrý telefon, počítač či tablet.
Prosadila to bývalá vládní koalice v čele s premiérem Petrem Fialou s tím, že změny měly přispět podle bývalé vlády ke stabilizaci veřejnoprávní televize a rozhlasu.
Podle rozpočtu pro letošek má Česká televize hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 8,5 miliardy korun, televizní poplatky jí mají vynést 6,73 miliardy Kč. U Českého rozhlasu v letošním rozpočtu s příjmy a výdaji 2,736 miliardy korun mají poplatky tvořit 90 procent. Před loňskou novelou získala obě média z poplatků zhruba o miliardu méně.