Koalice odmítla jednat o vztahu Babiše a Macinky. A opět podržela Okamuru

  7:04aktualizováno  12:05
Poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě hlasováním odmítli jednat o návrh šéfa ODS Martina Kupky, aby se ministr zahraničí Petr Macinka účastnil schůze před hlasováním o nedůvěře vládě, stejně tak koalice odmítla jednat o vztahu premiéra Andreje Babiše a šéfa Motoristů sobě, což chtěl řešit šéf lidovců Marek Výborný. Neprošel ani návrh jednat o odvolání předsedy Sněmovny Tomia Okamury z SPD.
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře vládě se uskuteční v úterý 3. února. Macinka ale ve čtvrtek oznámil, že příští týden navštíví USA. Měl by se zúčastnit mimo jiné ministerské konference o kritických minerálech, která se koná 4. února ve Washingtonu.

Nebude tak přítomen na hlasování, které vyvolala opozice poté, co Macinkovy esemesky označil prezident Petr Pavel za vydírání. Babiš Macinku podržel a odmítl výzvy opozice, aby ho odvolal.

Macinka, který ve Sněmovně v pátek není, na tiskové konferenci na ministerstvu životního prostředí, řekl, že je smutný z toho, že neslyší všechny projevy Pirátů na jeho adresu a že si je prostuduje.

Šéfka klubu STAN Michaela Šebelová neprosadila návrh jednat o odvolání šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamury.

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá prosadila hlasy tří klubů koalice možnost jednat a hlasovat i po 21:00, tedy až do noci.

Poslanci znovu jednají o stavebním zákonu

Poslanci nyní pokračují v jednání změny stavebního zákona, která má zrychlit a usnadnit povolování staveb. Má zavést jedno stavební řízení u jednoho úřadu.

Poslanci už o návrhu diskutovali ve středu zhruba čtyři hodiny. Opoziční poslanci navrhli vrátit novelu stavebního zákona předkladatelům z vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě k dopracování.

Zajímalo je, kdo se na zpracování navrhovaných změn podílel a proč návrh nepředložila vláda, aby prošel řádným připomínkovým řízením.

Poslanci mají jednat i o změně jednacího řádu

Sněmovna by po projednání stavebního zákona měla v pátek začít projednávat i změny svého jednacího řádu, které mají přispět k omezení obstrukcí. Měla je začít diskutovat už ve čtvrtek na mimořádné schůzi, ale tomu opozice zabránila.

Změny připravila skupina poslanců vládní koalice a pod jejich návrhem je podepsán i šéf poslanců ODS Marek Benda. Opozice ale bude usilovat o to, aby změny platily až od příštího volebního období.

Při debatě o programu by měli řečníci s přednostním právem limit třicet minut, poslanci bez přednostního práva mluvit by první den jednání měli pět minut, v dalších dnech dvě minuty.

Při projednání návrhů by bylo možné zkrátit dobu vystoupení na dvakrát pět minut. Řečníci s přednostním právem by nesměli překročit limit třicet minut, při svém druhém vystoupení deset minut.

V minulém volebním období vynikal v obstrukcích současný předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, který dokázal u řečnického pultu strávit i přes deset hodin v jednom kuse. Obstrukce hojně využívalo i hnutí ANO.

Změna Ústavy dá NKÚ právo kontrolovat hospodaření České televize i rozhlasu

Poslanci by teoreticky mohli začít projednávat i novelu ústavy, která dává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pravomoc prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Navrhl to Senát.

Koalice ANO, SPD a Motoristů chce už od příštího roku zrušit pravidelné měsíční poplatky České televizi a Českému rozhlasu. Opozice s tím nesouhlasí, varuje před ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií.

