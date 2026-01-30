Koalice odmítla jednat o vztahu Babiše a Macinky. A opět podržela Okamuru

Mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře vládě se uskuteční v úterý 3. února. Macinka ale ve čtvrtek oznámil, že příští týden navštíví USA. Měl by se zúčastnit mimo jiné ministerské konference o kritických minerálech, která se koná 4. února ve Washingtonu.
Nebude tak přítomen na hlasování, které vyvolala opozice poté, co Macinkovy esemesky označil prezident Petr Pavel za vydírání. Babiš Macinku podržel a odmítl výzvy opozice, aby ho odvolal.
Macinka, který ve Sněmovně v pátek není, na tiskové konferenci na ministerstvu životního prostředí, řekl, že je smutný z toho, že neslyší všechny projevy Pirátů na jeho adresu a že si je prostuduje.
Šéfka klubu STAN Michaela Šebelová neprosadila návrh jednat o odvolání šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamury.
Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá prosadila hlasy tří klubů koalice možnost jednat a hlasovat i po 21:00, tedy až do noci.
Poslanci znovu jednají o stavebním zákonu
Poslanci nyní pokračují v jednání změny stavebního zákona, která má zrychlit a usnadnit povolování staveb. Má zavést jedno stavební řízení u jednoho úřadu.
Poslanci už o návrhu diskutovali ve středu zhruba čtyři hodiny. Opoziční poslanci navrhli vrátit novelu stavebního zákona předkladatelům z vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě k dopracování.
Přímý přenos jednání Sněmovny
Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Zajímalo je, kdo se na zpracování navrhovaných změn podílel a proč návrh nepředložila vláda, aby prošel řádným připomínkovým řízením.
Poslanci mají jednat i o změně jednacího řádu
Sněmovna by po projednání stavebního zákona měla v pátek začít projednávat i změny svého jednacího řádu, které mají přispět k omezení obstrukcí. Měla je začít diskutovat už ve čtvrtek na mimořádné schůzi, ale tomu opozice zabránila.
Změny připravila skupina poslanců vládní koalice a pod jejich návrhem je podepsán i šéf poslanců ODS Marek Benda. Opozice ale bude usilovat o to, aby změny platily až od příštího volebního období.
Při debatě o programu by měli řečníci s přednostním právem limit třicet minut, poslanci bez přednostního práva mluvit by první den jednání měli pět minut, v dalších dnech dvě minuty.
Při projednání návrhů by bylo možné zkrátit dobu vystoupení na dvakrát pět minut. Řečníci s přednostním právem by nesměli překročit limit třicet minut, při svém druhém vystoupení deset minut.
V minulém volebním období vynikal v obstrukcích současný předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, který dokázal u řečnického pultu strávit i přes deset hodin v jednom kuse. Obstrukce hojně využívalo i hnutí ANO.
Změna Ústavy dá NKÚ právo kontrolovat hospodaření České televize i rozhlasu
Poslanci by teoreticky mohli začít projednávat i novelu ústavy, která dává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pravomoc prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Navrhl to Senát.
Koalice ANO, SPD a Motoristů chce už od příštího roku zrušit pravidelné měsíční poplatky České televizi a Českému rozhlasu. Opozice s tím nesouhlasí, varuje před ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií.