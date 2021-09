Koalice PirStan a Spolu tlumí vzájemnou rivalitu. Navzdory konzervativnímu křídlu ODS

Spojuje je cíl porazit hnutí ANO Andreje Babiše, byť se z průzkumů zatím jeví, že to dokážou spíš dohromady, než že by se to dokázala každá zvlášť. I přes přátelské vztahy jsou to pořád rivalové, jimž jde o hodně: o výhodu při případném společném sestavování vlády.