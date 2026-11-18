V čele města by měl jako primátor stanout lídr hnutí STAN Petr Hlaváček, přičemž hnutí by mělo v jedenáctičlenné radě obsadit celkem pět křesel. Koalice SPOLU získá čtyři křesla a jejímu lídrovi Tomáši Portlíkovi by měla připadnout gesce financí. Praha sobě pak obsadí zbývající dvě křesla, přičemž se počítá s Adamem Scheinherrem v gesci dopravy. Kompletní a definitivní rozdělení všech postů však strany oficiálně potvrdí až na středeční tiskové konferenci.
Oficiální složení rady by mělo ustavující zastupitelstvo definitivně stvrdit ve čtvrtek 19. listopadu.
Piráti v čele s Terezou Nislerovou, dosud tvořili součást vedení města, nyní však zamíří po osmi letech v koalici do opozice. Rozhodnutí Starostů respektují, byť prosazovali jinou variantu půdorysu budoucí koalice. V prohlášení uvedli, že v zastupitelstvu hodlají působit jako konstruktivní opozice a důsledně kontrolovat kroky nového vedení hlavního města. „Piráti zároveň počítají s obvyklou praxí, podle níž post předsedy kontrolního výboru připadá nejsilnějšímu opozičnímu subjektu. O tuto pozici proto usilovat nebudeme,“ uvedla pak Nislerová.
Podle dvou zdrojů iDNES.cz je rozdělení postů již jasné. Informace reportérům nepřímo potvrdil minulý týden sám nový primátor. „Gesce jsem se včera dozvěděl na iDNESu, ale nejsem mstivej, tak nebudu zjišťovat, kdo to vynesl,“ glosoval tehdy Hlaváček. „Je to tam v podstatě správně, tak si to tam přečtěte,“ dodal příští primátor.
Petr Hlaváček (STAN) – primátor, územní rozvoj a památková péče
Pavel Dobeš (STAN) – radní pro smart cities, zahraniční spolupráci, inovace a energetiku
Michal Biskup (STAN) – IT a bezpečnost
Hana Novotná (STAN) – radní pro životní prostředí
Antonín Klecanda (STAN) – radní pro sport, školství a volný čas
Tomáš Portlík (SPOLU) – radní pro finance a majetkové účasti
Alexandra Udženija (SPOLU) – radní pro sociální věci a zdravotnictví
Michal Hroza (SPOLU) – radní pro infrastrukturu
Tomáš Slabihoudek (SPOLU) – radní pro kulturu
Adam Scheinherr (Praha sobě) – radní pro dopravu
David Bouz (Praha sobě) – radní pro majetek.
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11. listopadu 2026