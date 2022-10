Piráti odmítli nabídku jednat pouze se Spolu a STAN, trvají na zapojení Prahy Sobě

Piráti a Praha Sobě minulý týden uzavřeli memorandum o vytvoření Aliance pro stabilitu, která zaručuje, že při vyjednávání budou postupovat společně. Podle lídra Pirátů a primátora Zdeňka Hřiba proto nabídka adresovaná pouze Pirátům nedává smysl. „Jakékoliv nabídky učiněné pouze jedné části aliance pro nás nyní nejsou relevantní,“ řekl.

Na Twitteru Hřib navíc uvedl, že i STAN bylo nabídnuto, aby se připojili k alianci.

Jan Čižinský @jancizinsky Domluvili jsme Alianci pro stabilitu. @PRAHASOBE a @PiratskaStrana budou nadále vyjednávat v povolebních jednáních dohromady. Respektujeme právo vítěze voleb SPOLU nominovat primátora a budeme silou 24 mandátů jednat v zájmu našich voličů o stabilní koalici na celé volební období https://t.co/fu8hX5xfGy oblíbit odpovědět

Podle původní dohody se měli zástupci Spolu a Pirátů sejít v úterý a projednat výsledky jednání týmů, které probíraly konkrétní programové otázky. Mezitím nicméně vznikla Aliance pro stabilitu, kterou Piráti a Praha Sobě uzavřeli ve čtvrtek.

Odůvodnili ji tím, že dosavadní jednání nepřineslo výsledky. Piráti od začátku prosazují, aby Praha Sobě byla spolu s nimi, Spolu a STAN součástí širší koalice, Spolu naopak prosazuje vedení magistrátu čistě na půdorysu vládní koalice a účast Prahy Sobě odmítá. Hřib v pondělí uvedl, že domluvený termín jednání platí, ale jen v případ účasti celé Aliance pro stabilitu.

Koalice Spolu nabídla v sobotu Pirátům a STAN uzavření koaliční smlouvy, podle které by sama měla v jedenáctičlenné městské radě šest mandátů včetně funkce primátora, kterým by se stal Bohuslav Svoboda (ODS). Tři křesla by připadla Pirátům a dva hnutí STAN. Zástupci STAN již nabídku k jednání o této podobě koalice přijali.

Koalice Spolu po letošních komunálních volbách v Praze získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šesté je hnutí SPD se třemi mandáty.