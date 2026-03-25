„Považuji to za okradení pojištěnců VZP,“ řekla před hlasováním poslankyně opoziční ODS Zdeňka Němečková Crkvenjaš.
Podle předsedkyně klubu STAN Michaely Šebelové je Vojtěchův návrh nekoncepční, nesystémový a neřeší problém do budoucna.
„Nebereme peníze VZP, bereme peníze pojištěncům VZP,“ řekl bývalý ministr zdravotnictví za TOP 09 Vlastimil Válek. Každý z pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny přijde podle něj o 1300 až 1400 korun.
Návrh nyní posoudí Senát, kde má převahu opozice, a tak lze čekat, že se ještě do Sněmovny vrátí.
VZP prostředky, které se mají přerozdělit menším pojišťovnám, získala i díky uprchlíkům před válkou z Ukrajiny. Ti totiž čerpají zdravotní péči v menším rozsahu, než kolik do systému zdravotního pojištění odvedou.
Příjmy Všeobecné zdravotní pojišťovny za pojištěné ukrajinské uprchlíky byly loni o 5,34 miliardy korun vyšší než náklady, které vynaložila na jejich zdravotní péči.
Za čtyři roky od invaze vojsk ruského diktátora Vladimira Putina na Ukrajinu do konce září loňského roku činily příjmy celého zdravotnického systému za pojištění uprchlíků 26,2 miliardy korun, výdaje 13 miliard korun.