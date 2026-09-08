Koalice znovu prosazuje zákon, který usnadní výměnu státních úředníků

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Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě už kvůli snaze prosadit nový zákon o státních zaměstnancích a doprovodnou novelu prosadila noční jednání.
Pokus omezit pravomoci prezidenta může být protiústavní, shoduje se opozice
Opozice jí vyčítá snahu omezit ústavní pravomoci prezidenta prostým zákonem, k jehož schválení má dost hlasů na rozdíl od úprav Ústavy.
„Pokus omezit prezidenta může být protiústavní,“ řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Kdyby na Hradě byl Andrej Babiš a nikoli Petr Pavel, příběh návrhu zákona by byl podle šéfa TOP 09 Havla úplně jiný.
„Je to něco, co je v rozporu s Ústavou a co bychom rádi spolu s opozičními stranami napadli u Ústavního soudu,“ řekl místopředseda STAN Karel Dvořák.
Zákon o státních zaměstnancích odmítli senátoři kvůli obavám z politizace státní správy. Vetovali i doprovodnou novelu, kterou chce koalice sebrat pravomoc hlavě státu.
Chceme to udělat flexibilnější pro zájemce o práci ve státní správě, řekl Okamura
„Chceme, abychom co nejdříve dali prostor i mladým lidem. Lidem, co chtějí pracovat ve státní správě, protože dodnes je odrazovaly ty složité podmínky. Udělat to flexibilnější pro zájemce o práci ve státní správě,“ řekl po pondělním koaličním jednání šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura.
Zákonem o státních zaměstnancích chce koalice nahradit současný služební zákon. Nový zákon má usnadnit výměnu státních úředníků a zaměstnávání přiblížit běžnému pracovnímu poměru.
„Je to návrh škodlivý,“ řekl místopředseda STAN Karel Dvořák. Kritizoval, že všechny pojistky v dosavadním zákonu o státní službě, který Česko přijalo i na základě požadavku Evropské unie, chce koalice ANO, SPD a Motoristů sobě odstranit.
Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová kritizovala ve Sněmovně, že nový zákon o státních zaměstnancích povede k politizaci státní správy.