Koalice řeší rozdělení vládních resortů. Část ODS by chtěla více ministrů na úkor lidovců

Hlavní linie vyjednávání se nyní táhne mezi koalicemi Spolu a PirSTAN, které už podepsaly memorandum, že budou postupovat společně. Podle zdrojů serveru Lidovky.cz obeznámených s průběhem dosavadních jednání je dohoda následující: devět vládních postů pro Spolu a šest pro PirSTAN. Právě tato čísla byla prý základem pro podpis zmíněného memoranda.



U druhé jmenované koalice je již prakticky jasné, že čtyři posty obsadí Starostové a kroužkováním oslabení Piráty získají dva.

Brzké drama se naopak očekává u koalice Spolu. Podle informací serveru Lidovky.cz zněla původní dohoda mezi trojicí stran tak, že čtyři vládní posty si nárokovala ODS, tři měly připadnout lidovcům a dva TOP 09. „V táboře ODS ale došlo k posunu. Část strany se hlasitě ozvala s tím, že chtějí svého ministra,“ řekl zdroj, jenž si nepřál být jmenován. Zvláště hlasitý měl údajně být Plzeňský kraj, jehož lídr Martin Baxa (ODS) získal přes 11 tisíc preferenčních hlasů.

Kandidáti na posty ve vládě

Post šéfa sněmovny jako kompenzace

Během pondělí se tak na stole objevila nová varianta. Dle té by lidovci přenechali jeden ze svých tří resortů ODS. Kompenzací za to by mohl být post předsedy sněmovny. O ten však údajně stojí i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, o níž se rovněž spekuluje i jako o kandidátce na post ministryně práce a sociálních věcí.

Na tento resort však mají zálusk i Piráti, pro které může jít o jedinou příležitost obsadit velké ministerstvo. Na post by měla zamířit Olga Richterová. Pekarová Adamová se však nakonec může objevit i na ministerstvu zahraničí.

Představitelé předpokládaných budoucích vládních stran si prozatím drží příslovečné karty blízko u těla a zatvrzele opakují, že debaty o obsazení ministerstev se zatím rozhodně neřeší.



Jednání nicméně nabírají na intenzitě. Podle informací serveru Lidovky.cz již ODS prosadila, aby se vyjednávací týmy zúžily ze tří na dva zástupce na stranu. Schůzky tak poběží v rychlejším tempu a navíc se snižuje riziko informačních úniků.

To však neznamená, že v hlavách politiků už předběžné vládní tablo neexistuje.

O postu premiéra se ani nediskutuje, tím by měl být lídr ODS Petr Fiala, stejně tak se jako jistota chápe také Fialova pravá ruka Zbyněk Stanjura jako ministr financí. Duo premiér–strážce státní kasy je záruka stability, kterou poslední dva premiéři za ODS postrádali.

Podobně se samozřejmostí se už hovoří také o příštím ministru zdravotnictví, kterým by podle všeho měl být lékař Vlastimil Válek z TOP 09. Na ministerstvu vnitra, alespoň podle dosavadních informací, usedne politik s nejvyšším počtem preferenčních hlasů z uplynulých voleb, šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

Jedním z prubířských kamenů může být už zmiňovaný resort práce a sociálních věcí. Ačkoliv právě Pekarová Adamová s Richterovou jsou nejčastější skloňovaná jména, zmiňují toto ministerstvo jako jednu z priorit také lidovci, pro které je dlouhodobě klíčovým tématem rodina.

S personálními šachy se nyní potýká nejsilnější strana potenciální vládní pětky, tedy ODS. Ta má na vládní posty hned šest kandidátů, maximálně ale jen pět ministerstev. Kromě již zmíněných Fialy, Stanjury a Baxy je to ještě pražská matadorka Jana Černochová, trojka středočeské kandidátky vykroužkovaná na jedničku Martin Kupka a nejdéle sloužící poslanec Marek Benda.

Kam s Bartošem

Baxa sice označil možnost, že by zamířil na ministerstvo dopravy, jako nesmysly, avšak v zákulisí se pro tento post hovoří právě o něm.

S Černochovou se předběžně počítá pro resort obrany. Zbývající dvojice Kupka a Benda tak připadá v úvahu na ministerstvo spravedlnosti, o něž má ODS také zájem. Důvod je prostý: občanští demokraté cítí potřebu vyvážit silový resort vnitra v režii populárního Rakušana.

Velká debata se zatím točí kolem umístění šéfa Pirátů Ivana Bartoše. Že by Piráti měli dostat více než jedno ministerstvo, už Bartoš i Rakušan potvrdili. A lídra jedné z koaličních stran zkrátka nelze ponechat bezprizorného.

Proto se od začátku hovoří o vytvoření postu vicepremiéra pro digitalizaci – který nyní neexistuje. Ostatně právě elektronizace státní správy je jeho největším tématem a voliči si právě tuto oblast spojují s ním. Jenže to by narušilo původní rozdělení resortů v poměru devíti ku šesti.

Vznikem nové pozice pro Bartoše by totiž de facto jeden vládní post přibyl, čímž by se vychýlila také rovnováha v hlasování. Ve vládě by koalice PirStan měla o jeden hlas navíc. Zástupci koalice Spolu sice avizovali, že do toho svým kolegům z PirStanu nebudou „kecat“, to se však vztahovalo pouze na rozdělování existujících vládních pozic, ne na tvorbu nových.

Prvním krokem ke vzniku nové vlády však bude nejprve ustavení sněmovny. Během toho se většinou pozná pevnost dříve uzavřených dohod. Také se viditelně protřídí kandidáti na ministry, které mohou strany ukonejšit třeba křeslem místopředsedy dolní komory, případně postem šéfa výboru.

Vyřešit si obě koalice budou muset i postoj k hnutí ANO, které bude mít nejvíce mandátů ve sněmovně. Podle poslanců, se kterými Lidovky.cz o budoucnosti sněmovny hovořily, zní totožný názor: pokud nebude strana Andreje Babiše zbytečně „vyvádět“, křesla ve vedení sněmovny dostane podle zavedeného pravidla poměrného zastoupení.