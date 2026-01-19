Koalice se dohodla na zrušení poplatků ČT i rozhlasu, oznámil Okamura

Koaliční rada se podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury shodla na zrušení poplatků za ČT a Českému rozhlasu. Upravila také časový harmonogram změny financování. Konec koncesionářských poplatků před volbami slibovala hnutí ANO i SPD. „Já jdu bojovat za udržitelné financování veřejnoprávních médií,“ řekl při příchodu na koaliční jednání ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř.

V minulém volebním období prosadila tehdejší vládní koalice Petra Fialy zvýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi i Český rozhlas.

Poplatek ČT se zvýšil od května loňského roku ze 135 na 150 korun za měsíc, u Českého rozhlasu ze 45 na 55 korun měsíčně. Platí ho i ty domácnosti, které nemají televizi, ale chytrý telefon, počítač či tablet.

Předseda Sněmovny a SPD Okamura také řekl, že se koalice dohodla, že Česko neprodá letouny L-159 Ukrajině.

Ministr zahraničí Macinka v neděli řekl, že prezident Petr Pavel při cestě na Ukrajinu nabídku s vládou nekonzultoval. Pavel se ohradil, že zájem o letouny vzešel z ukrajinské strany.

SPD včetně ministra obrany Jaromíra Zůny je proti prodeji letounů L-159 Ukrajině. Před zasedáním koaliční rady řekl předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura. Informaci o letounech podle šéfa Sněmovny navíc částečně zkreslila ukrajinská média. „S prodejem nesouhlasím, jsou tam věcné a odborné důvody,“ uvedl Okamura.

