Půjde podle něj o úsporu v řádu miliard korun. Původně přitom šéf Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka řekl, že cílem jeho strany je snížit schodek aspoň o 20 miliard korun.
Koalice má podle ministra Štastného předběžnou dohodu na některých opatřeních ve zdravotnictví a ve školství.
„Jsme připraveni navrhovat znovuzavedení karenční doby, pokud dojdeme k nějaké rozumné, rozumné domluvě,“ prozradil ministr po jednání, které trvalo téměř tři hodiny. Znovuzavedení karenční doby by znamenalo, že pacienti by první tři dny marodili bez nároku na nemocenskou. Tak tomu už dříve bylo.
„Dali jsme na stůl ty návrhy, následně jsme se snažili, aby se prolnuly,“ řekl po jednání šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura. V úterý hodinu po poledni přijde poslanecký klub jeho hnutí přesvědčovat ministryně financí Alena Schillerová z ANO, aby její návrh rozpočtu na příští rok ve Sněmovně podpořili. Poslanec SPD Jan Hrnčíř řekl, že jednání jsou konstruktivní a budou pokračovat.
Hnutí SPD i Motoristé pokládají za příliš vysoký schodek 389 miliard korun. Určité části úspor je možné dosáhnout podle Šťastného poměrně rychle vládními nařízeními a vyhláškami. Pro většinu škrtů jsou ale podle něho potřebné změny zákonů, což se neprojeví v navrhovaném schodku, ale následně v závěrečném účtu.
„Máme domluvu na několika opatřeních, já je nechci úplně specifikovat. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu,“ řekl Šťastný. Konkrétní, jak uvedl, ještě být nemůže, protože konkrétní dohoda není.
Vládní strany mají na dohody dva týdny, protože návrh rozpočtu by měl kabinet schvalovat 21. září. Podle Okamury jde o dostatečný časový prostor. „Ani jsme to neočekávali, že bychom nějakým způsobem rozhodli o tom, že by koalice rozhodla o tom, jaké škrty se provedou,“ řekl Hrnčíř.
Představitelé SPD už před jednáním koalice uvedli, že mají dvě varianty úspor za zhruba osm miliard a za 25 miliard korun.