Hnutí Stačilo! a SPD obešla zákon, rozhodl jihočeský soud. Kandidátky ale nezruší

Českobudějovický soud stejně jako další krajské soudy návrhy na zrušení kandidátek zamítl, aby se vyhnul razantnímu zásahu do voleb. Vyplývá to z rozsudků soudů zveřejněných na justičním webu.
Další krajské soudy často argumentovaly tím, že uskupení se za koalici musí sama označit. Plzeňský krajský soud považuje možné obcházení zákona v podobě nepřiznané koalice za velmi závažný problém, který má potenciál narušit svobodné volby, uvedl v obecné rovině.
Žaloby na přezkum kandidátek hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Stačilo! podaly v různých krajích strany Volt Česko a Česká republika na 1. místě. Přísaha podala k ústeckému soudu návrh na zrušení kandidátní listiny České pirátské strany.
Koalice potřebují pro vstup do Sněmovny ve volbách vyšší zisk hlasů než pět procent, což je limit pro samostatně kandidující strany nebo hnutí. Ministerstvo vnitra ve středu uvedlo, že jeho smluvní tiskárna začíná s tiskem sad hlasovacích lístků, protože krajské soudy všechny návrhy na zrušení registrací kandidátních listin pro říjnové volby zamítly.
„Postup hnutí SPD a s ním spolukandidujících stran skutečně představuje obcházení zákona, jakožto faktická koalice neoznačilo kandidátní listinu jako koaliční. To vytváří nerovné podmínky pro kandidaturu jednotlivých volebních stran,“ píše se v jihočeském rozsudku.
Stejnou formulaci jen s uvedením Stačilo! namísto SPD soudní senát vedený Helenou Nutilovou použil v textu rozhodnutí o druhé žalobě. V obou případech soudci doplnili, že v situaci, kdy kandidatura takzvaných skrytých koalic v minulosti procházela bez povšimnutí, lze nyní stěží zasáhnout do voleb razantním způsobem bez „varovného výstřelu“.
Poukázali na ochranu svobodné soutěže politických sil vyžadovanou Listinou základních práv a svobod. Zásadou je naopak minimalizace zásahu soudní moci do volebního procesu, doplnili.
„Nic se nemění. Čtrnáct krajských soudů zamítlo návrhy na zrušení kandidátních listin hnutí Stačilo!, což uznalo i ministerstvo vnitra. Jdeme do finále a snaha strany Volt, aby o výsledcích voleb nerozhodovali voliči, ale soudy, nás rozhodně nezastaví,“ okomentoval kauzu lídr hnutí Stačilo! v Pardubickém kraji Roman Roun.
Registrace budí vášně i jinde
Návrhy zpochybňujícími registraci kandidátek Stačilo! a SPD na jižní Moravě, Vysočině a ve Zlínském kraji se zabýval Krajský soud v Brně v různých správních senátech. Ve většině rozhodnutí dospěl k tomu, že krajské úřady nechybovaly, když obě kandidátky pro sněmovní volby zaregistrovaly.
Senáty argumentovaly zejména tím, že koalice je koalicí, pokud se tak sama označí, jinak nikoliv. Podobně odůvodnily svá rozhodnutí krajské soudy v Ostravě, Olomouci a Liberci. Krajský soud v Hradci Králové zamítl žalobu proti registraci kandidátky Stačilo! pro nedůvodnost.
U Krajského soudu v Brně však padla také čtyři odlišná rozhodnutí, podle kterých je Stačilo nepřiznanou koalicí a porušuje zákon. Přesto však krajský soud registraci Stačilo! nezrušil, protože by to byl příliš velký zásah do voleb a podobná praxe se v Česku v minulosti tolerovala.
Dvě rozhodnutí se týkají Vysočiny a padla z podnětu Volt Česko, respektive České republiky na 1. místě. Další dvě rozhodnutí se týkají Zlínského kraje a podnětů od stejných navrhovatelů. V rozhodnutích stojí, že v případě Stačilo! jde „zcela zjevně o skrytou (nepřiznanou) koalici“.
Plzeňský krajský soud rozhodoval o registracích kandidátek Stačilo! a SPD v Karlovarském kraji a SPD v Plzeňském kraji. „Lze připustit, že v nyní posuzovaném případě se sice závěr o nepřiznané koalici nabízí, nelze to však bez bližšího zjišťování skutkového stavu s jistotou konstatovat,“ uvedl ve verdiktech.
Možné obcházení zákona v podobě nepřiznané koalice ale plzeňský soud považuje za velmi závažný problém, který má potenciál v konečném důsledku narušit konání svobodných voleb, napsal. Pokud chtějí podle soudu zákonodárci zachovat zvýšenou hranici pro vstup koalic do Sněmovny, je třeba právní úpravou změnit postup registrace kandidátních listin, doplnili. Takto zamítnutí žaloby odůvodnil také ústecký krajský soud.
Za hnutí Stačilo! se vedle dalších dvou menších stran o návrat do Sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté. Na kandidátkách hnutí jsou i zástupci ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Piráti mají v některých krajích na kandidátkách zástupce Zelených.