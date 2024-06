Máme šanci vyhrát, věří Fiala. Štáb SPOLU pečlivě zkontrolovala ochranka

Novináři jsou ale již na místě a místo také už pečlivě zkontrolovala ochranka.

A to nejen proto, že dorazí premiér, šéfka Sněmovny i členové vlády, ale také vzhledem ke zvýšenému bezpečnostnímu riziku v Praze po zadržení člověka z Jižní Ameriky podezřelého ze žhářství. Policie se zároveň obává sabotáží řízených Ruskem, které se v uplynulých dnech odehrály v okolních zemích.

Poslední předvolební průzkum STEM pro CNN Prima News přisuzoval koalici SPOLU šest křesel v Evropském parlamentu, stejně jako hlavnímu soupeři hnutí ANO.

„Rozhoduje se, jestli Evropa bude bezpečná, nebo jestli ji ovládnou populisté a extrémisté,“ říkal premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala, když volil. „Máme šanci vyhrát,“ prohlásil předseda vlády.

„My bychom jako koalice SPOLU určitě velmi rádi zvítězili v těchto volbách a ukazuje se, že to je splnitelný a dosažitelný cíl,“ řekla šéfka TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová. „Možná budou rozhodovat stovky hlasů,“ odhadla s tím, že o výsledku rozhodne volební účast.

Vondra si přál porazit „užitečné idioty Vladimira Putina“

„Koalice SPOLU je jediným demokratickým uskupením, které má reálnou šanci porazit v evropských volbách hnutí ANO a zabránit tak zhoubnému vlivu populistů a extrémistů na budoucnost Evropy,“ burcoval v kampani premiér a předseda občanských demokratů.

Europoslanec, místopředseda ODS a lídr kandidátky SPOLU Alexandr Vondra řekl, že koalice SPOLU je „na dostřel“ hnutí ANO a vyzýval k volbě těch, kdo mohou vyhrát a porazit „užitečné idioty Vladimira Putina“.

„Hnutí ANO v závěrečné power play vyřídíme, porazíme,“ řekl Vondra v narážce na nedávné Mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě, které Česká republika vyhrála a získala zlaté medaile.

Dosud měla ODS čtyři europoslance a další čtyři dohromady obě menší strany koalice SPOLU – po dvou lidovci a TOP 09.

Do štábu koalice SPOLU se akreditovalo téměř 100 zástupců médií. Má dorazit téměř 500 členů politických stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Zasáhnou voliči do pořadí, které určily strany?

Bude zajímavé sledovat, jak do pořadí na kandidátce, na němž se dohodly strany koalice SPOLU, zasáhnou voliči.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 si daly velmi záležet na tom, aby na nižších místech kandidátky nebyli takzvaní „skokani“, kteří by mohli narušit pořadí nadiktované koalicí SPOLU.

TOP 09 tak nepustila na eurokandidátku na jedno z nižších míst spoluzakladatele strany Miroslava Kalouska a z kandidátky z nižších pozic odstoupil i lidovecký poslanec Hayato Okamura. Přesto si strany nemohou být jisty, že voliči do pořadí nezasáhnou.

„Je to demokratické právo každého voliče. Já kroužkuji, co k volbám chodím, protože se o politiku zajímám a nechci si nechat ujít možnost dát někomu preferenční hlas. To je normální,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz a MF DNES Vondra.

Jurečkovi jde o křeslo šéfa strany

Speciální význam mají eurovolby pro šéfa lidovců Mariana Jurečku. „Pokud se nám nepodaří otočit trend klesajících preferencí a pokud nebudeme mít dobré volební výsledky v těch třech volbách, které nás čekají, tak já nebudu kandidovat na příštím sjezdu na předsedu KDU-ČSL,“ řekl Jurečka po celostátní konferenci lidovců, která ho letos v lednu podržela.

„Měli bychom obhájit dvě křesla v Evropském parlamentu, dvě místa senátorů na podzim a preference strany by se měly vydat k pěti procentům,“ řekl iDNES.cz europoslanec a místopředseda lidovců Tomáš Zdechovský.

Jurečka v neděli v debatě na CNN Prima News potvrdil, že to, aby jeho strana v rámci koalice SPOLU získala dvě křesla europoslanců, je jednou z podmínek, aby vůbec na podzim znovu kandidoval na šéfa KDU-ČSL.