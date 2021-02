Koalice Spolu chce děti ve školách či odpuštění odvodů, než podpoří nouzový stav. Je připravena jednat

PRAHA Postupné uvolnění škol, přijetí odškodňovacího zákona, předložení krizové legislativy a pandemického zákona nebo odpuštění odvodů živnostníkům a odvodů sociálního pojištění malým firmám považuje koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 za podmínky pro jednání o dalším prodloužení stavu nouze. Koalice Spolu to uvedla v pondělní tiskové zprávě. Je připravena o návrzích diskutovat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) před čtvrtečním jednáním ve sněmovně.

Žádost o další prodloužení nouzového stavu vláda schválila na pondělním zasedání. I tentokrát žádá kvůli opatřením proti šíření epidemie covidu menšinový kabinet ANO a ČSSD o dalších 30 dnů, tedy o prodloužení stavu nouze do 16. března. V úterý budou mimo jiné o podmínkách podpory jednat zástupci vlády s opozicí. Nyní končí nouzový stav s nedělí 14. února.



V minulých případech podpořili vládu poslanci KSČM, kteří ji v dolní komoře tolerují. Širší vedení komunistů ale v pátek doporučilo poslancům tentokrát pro prodloužení nehlasovat. V neděli jednal o podpoře Babiš s předsedy Pirátů a STAN Ivanem Bartošem a Vítem Rakušanem.

Koalice Spolu žádá postupný návrat žáků a studentů do škol. V první fázi by se měla prezenční výuka obnovit pro první stupeň a deváté třídy základních škol a maturitní a závěrečné ročníky škol středních. Umožněna by podle opozičních stran měla být též praktická výuka v odborných školách, a to i v omezených skupinách, a individuální výuka v základních uměleckých školách. Pro všechny učitele by měl kabinet zajistit respirátory FFP2, pro plošné testování žáků jsou pak podle ODS, KDU-ČSL a TOP 09 nutné šetrné antigenní testy, tedy ne ty založené na výtěru z nosohltanu. Pedagogové by také měli být prioritně očkováni, míní strany.

Vláda v pondělí mimo jiné posuzuje návrh ministerstva školství, který by za používání testů na covid umožnil návrat žáků a studentů do škol, kam nyní mohou pouze první a druhé třídy základních škol.

Mezi další podmínky řadí přijetí odškodňovacího zákona, podle kterého by měl stát platit podnikatelům plnou výši fixních nákladů, pokud kvůli vládním opatřením museli činnost zcela zastavit. V případě omezení činnosti by šlo o náhradu poloviny fixních nákladů. Obnovit by též opozice chtěla odpuštění odvodů pro živnostníky a malé firmy.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 dále chtějí, aby vláda předložila krizovou legislativu a pandemický zákon. Úpravy zákonů tak, aby nebylo potřebné prodlužování nouzového stavu, budou probírat špičky sněmovních stran na úterní schůzce. Podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by se mohlo rozhodnout, zda se půjde cestou zvláštního pandemického zákona, nebo změnou krizových zákonů.

Do doby přijetí takové legislativy opoziční strany vládu žádají, aby předložila konkrétní seznam požadavků, k nimž nouzový stav potřebuje. Mimořádný stav kabinetu umožňuje například nařizovat některá protikoronavirová opatření a také nasazovat do nemocnic vojáky.

Opozice též apelovala na vyřešení distribuce vakcín, vybudování robustního registračního systému na očkování proti covidu-19, zveřejnění dat o množství a harmonogramu dodávek vakcín a též smluv týkajících se očkování. Zásadní je podle stran také masivní testování.