Lídr SPOLU Fiala varuje před neutralitou, cestou do chudoby a na východ

  15:13aktualizováno  15:35
Koalice SPOLU před volbami do Sněmovny varuje před tím, že se po volbách spojí její hlavní soupeř - předseda ANO Andrej Babiš s šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou a lídrem SPD Tomiem Okamurou. „Teď jde opravdu o všechno,“ prohlásil premiér, předseda ODS a lídr koalice SPOLU Petr Fiala.

SPOLU dala své varování i na plakát s heslem: „Ať se z cesty na Západ nestane cesta na Východ“, který vytáhla na začátku horké fáze kampaně před říjnovými volbami nazvanou Teď jde o Česko!

Zahájila ji v kavárně Louvre na Národní třídě v centru Prahy a datum těsně před výročím invaze vojsk bývalého Sovětského svazu do Československa v roce 1968 a následné sovětské okupace.

Euro, až to bude výhodné, píše koalice SPOLU ve svém programu

Trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 představuje také volební program.

„Přijmeme euro, až to bude ekonomicky a politicky výhodné,“ píše koalice SPOLU ve volebním programu nazvaném Svoboda a prosperita i pro budoucí generace.

Lídr koalice SPOLU, premiér Petr Fiala, i další politici SPOLU, zdůrazňují jako klíčové téma zajištění bezpečnosti České republiky, poukazují na riziko z Ruska, a to kvůli imperiální politice režimu ruského diktátora Vladimira Putina, který rozpoutal válku proti Ukrajině.

Do programu SPOLU napsalo, že Na obranu bude Česko do roku 2030 vynakládat minimálně 3 % HDP. „Splníme závazek ze summitu Haagu v roce 2035 vynakládat 3,5 procent HDP na obranu a 1,5 procenta HDP na výdaje související s obranou a bezpečností,“ píše se doslova v programu.

Trojkoalice SPOLU také slibuje zrušení ministerstva pro místní rozvoj. Politici o tom hovoří opakovaně.

Volební kampaň začala koalice SPOLU už na jaře s důrazem na obranu demokracie a na bezpečnost státu.

Pro letošní volby změnila trojkoalice vizuální styl, ve kterém modrou barvu nahradily zelená, meruňková a bílá.

Podle posledního volebního modelu STEM pro CNN Prima News by nyní SPOLU získalo 20,1 procenta hlasů a ztrácí na opoziční hnutí ANO, které má podle agentury STEM šanci na 32,5 procenta hlasů. Podobně vyznívají i další volební modely, které shodně koalici SPOLU přisuzují druhé místo s výrazným odstupem za hnutím ANO.

Horkou fázi kampaně před říjnovými volbami nazvanou Teď jde o Česko! zahájila koalice SPOLU. Přípravy vrcholily „za pět minut dvanáct“. (20. srpna 2025)
