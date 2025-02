Deset lídrů ODS, dva lidovci, dva TOP 09. A mlha v boji o Prahu

14:46

Do voleb do Sněmovny by koalici SPOLU měli v deseti krajích vést lídři navržení za ODS, dva za KDU-ČSL a dva za TOP 09. Premiér a šéf ODS Petr Fiala má vést kandidátku na jižní Moravě a předseda lidovců Marek Výborný v Pardubickém kraji. Jisté stále není, zda šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová povede kandidátku v Praze, kde ODS prosazuje ministryni obrany Janu Černochovou.