ŽIVĚ: Koalice Spolu začne sbírat podpisy k vyslovení nedůvěry vládě

Koalice Spolu začne sbírat podpisy pro svolání schůze sněmovny, na níž by bylo možné vyslovit nedůvěru menšinovému kabinetu hnutí ANO a ČSSD. Oznámil to předseda ODS Petr Fiala na společné tiskové konferenci s předsedy koaličních KDU-ČSL a TOP 09. Podle Spolu je nutné ukázat, zda má vláda ve Sněmovně důvěru potom, co ji přestali oficiálně podporovat komunisté.

Fiala při oznámení kritizoval postup vlády při řešení korovinavirové epidemie, její rozpočtové problémy i střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), který konstatoval audit Evropské komise. „Jsme přesvědčeni, že v politice není možné taktizovat, nepokusit se udělat nic,“ uvedl Fiala v odkazu na postoj prezidenta Miloše Zemana. Ten avizoval, že při vyslovení nedůvěry vládě by nechal dosavadní kabinet dovládnout do řádného termínu voleb v říjnu.

Babiš měl podle Spolu požádat o důvěru kvůli tomu, že komunisté vypověděli smlouvu s ANO o toleranci kabinetu. Menšinová vláda ANO a ČSSD tak již nemá zaručenou podporu ani pro klíčová hlasování. Babiš na výzvu reagoval slovy, že k žádosti není důvod. Varoval před destabilizací situace, vládnout chce až do voleb. Konkurenční opoziční koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) preferuje rozpuštění Sněmovny. Pouhé vyslovení nedůvěry by podle ní předalo moc prezidentovi Miloši Zemanovi, což navíc nepovažují za dobře načasované vzhledem k diplomatické krizi mezi ČR a Ruskem. Zeman avizoval, že v případě vyslovení nedůvěry by byl pro to, aby do voleb vládl v demisi nynější kabinet. V rozporu s výkladem ústavních právníků současně tvrdí, že nemusí Sněmovnu rozpustit poté, co se na tom shodne 120 poslanců. jzf rot