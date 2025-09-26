Koalice SPOLU přišla o polovinu voličů z roku 2021, SPD o třetinu, tvrdí průzkum

Údaje sbírala od 16. do 22. září na vzorku 1407 lidí starších 18 let. Asi 14 procent bývalých voličů SPOLU odlákali podle průzkumu vládní Starostové.
„Zajímavé je, že přestože v minulých volbách dokázali voliči hnutí STAN svými preferenčními hlasy překroužkovat kandidáty Pirátů na společné kandidátce, dnes by 39 procent někdejších voličů koalice PirSTAN volilo Piráty, zatímco STAN by podpořilo pouze 29 procent z nich,“ uvedl vedoucí výzkumu voleb v Institutu H21 Ivan Jarabinský.
Motoristé sobě čerpají podporu hlavně mezi lidmi, kteří dříve dali hlas SPOLU, ANO, hnutí Přísaha nebo Trikolóra, případně k volbám nešli. Tito lidé dnes tvoří 71 procent příznivců Motoristů, uvádí institut.
Hnutí Stačilo! se podle něj opírá hlavně o voliče KSČM doplněné menšími skupinami někdejších příznivců sociální demokracie, ANO a SPD. Jde o tři čtvrtiny jeho voličské základny.
Prvovoliče podle institutu nejvíc oslovují vládní strany, a to včetně Pirátů, kteří ale před rokem z vlády odešli do opozice. Potenciální voliče, kteří minule nepřišli volit, nyní podle průzkumu nejvíc oslovuje hnutí ANO.
Průzkum zjistil, že pokud by se konaly sněmovní volby minulý týden, zvítězilo by v něm hnutí ANO s 27,5 procenta hlasů. Koalice SPOLU by získala asi 18 procent. Hnutí STAN, SPD ale i Piráti se pohybovali kolem 12 procent. Do Sněmovny by se dostalo i Stačilo! s 7,9 procenta a Motoristé se 7,6 procenta.
Podle průzkumu STEM/MARK, který ve čtvrtek zveřejnila CNN Prima News, by zvítězilo ANO s 28 procenty hlasů, druhá koalice SPOLU by získala 21 procent hlasů. Třetí SPD by získalo 13,8 procenta, čtvrtý STAN 12,2 procenta a Piráti 9,8 procenta. Do Sněmovny by se dostali i Motoristé sobě s 5,6 procenta a Stačilo! s 5,5 procenta. Neuspěla by Přísaha s 3,4 procenta.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS