Lídři koalice SPOLU startují předvolební turné, nazvali ho Teď jde o všechno

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ambicí trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 je i v letošních volbách zvítězit a nepřenechat vládu hlavnímu vyzyvateli, opozičnímu hnutí ANO a jeho předsedovi Andreji Babišovi.

Ve volbách jde podle SPOLU o to, zda se podaří udržet prozápadní směřování České republiky, nebo jestli se země začne přiklánět k východu, tak jak to udělaly Maďarsko pod vedením Viktora Orbána a Slovensko vedené Robertem Ficem.

Ten se 9. května zúčastnil v Moskvě oslav konce druhé světové války. A to přesto, že ruský diktátor Vladimir Putin vede víc než tři roky válku proti Ukrajině.

Politici SPOLU zahajují předvolební turné v den, kdy prezident Petr Pavel vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny na 3. a 4. října.

Pro politiky to znamená, že se jim vše, nač budou dávat peníze kvůli volbám, započítává do limitu nákladů. Ty nesmí překročit u voleb do dolní komory parlamentu 90 milionů korun.