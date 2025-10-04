Fiala blahopřál Babišovi, výsledky respektuji, řekl. Poradí se s kolegy, co dál

,
  19:17
Premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala poblahopřál vítězi voleb, hnutí ANO a jeho šéfovi Andreji Babišovi. „Volby rozhodly hlasy, které nepropadly a koncentrovaly se u hnutí ANO,“ řekl Fiala. Je podle něj třeba výsledek voleb respektovat. Poděkoval voličům SPOLU. Rezignovat teď nehodlá. Nechce dělat unáhlená rozhodnutí. Chce se poradit s kolegy.

Volby 2025

Fialu přivítal při vstupu do sálu jen vlažný potlesk spolustraníků.

„Nevzdám boj s populismem a extremismem,“ prohlásil premiér a šéf SPOLU na tiskové konferenci po volbách.

Ministr dopravy Martin Kupka dorazil do volebního štábu SPOLU. (4. října 2025)
Premiér Petr Fiala s manželkou Janou volili na ZŠ Masarykova v Brně. (3. října 2025)
Premiér Petr Fiala s manželkou Janou volili na ZŠ Masarykova v Brně. (3. října 2025)
Volební štáb strany SPOLU. Jan Lipavský. (4. října 2025)
21 fotografií

Současný ministr dopravy Martin Kupka ve volebním štábu koalice ještě před tiskovou konferencí SPOLU prohlásil, že za výrazný neúspěch by považoval, kdyby uskupení nedosáhlo 20 procent.

Dvacetiprocentní hranici koalice SPOLU překročí, ale za úspěch to ODS, TOP 09 ani KDU-ČSL považovat nemohou. Kupka ale řekl, že to nepovažuje za důvod k rezignaci předsedy ODS Petra Fialy.

Vítězi voleb poblahopřáli i šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a předseda lidovců, ministr zemědělství Marek Výborný.

Koalice SPOLU ve volbách získala přes 23 procent hlasů. Oproti výsledku před čtyřmi lety to je propad, ztráta na vítězné hnutí ANO letos činí přes 11 procent.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

