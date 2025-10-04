Na výsledek voleb budou politici SPOLU čekat v hotelu Grand Majestic Plaza v centru Prahy, nedaleko sídla občanských demokratů.
Stejně jako při volbách před čtyřmi lety, po nichž Fiala sestavil vládu společně s hnutím STAN a Piráty. Tehdy koalici SPOLU podpořilo téměř 1,5 milionu lidí, což znamenalo zisk 27,79 procenta hlasů.
„Jsou to velmi důležité volby, protože rozhodujeme o směřování České republiky, o tom, jestli se vydáme do minulosti, nebo do budoucnosti. Jestli naše cesta půjde na východ, nebo na západ,“ tvrdí Fiala.
„Nejde podle něj jenom o bezpečnost, ale také o prosperitu. „Když se země posune východ, zchudne,“ argumentuje premiér a lídr SPOLU.
Lidovce oproti volbám před čtyřmi lety vede ministr zemědělství Marek Výborný místo Mariana Jurečky a šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová už v letošních volbách nekandiduje.
Fiala se v závěrečné části kampaně pokoušel vyburcovat provládní voliče a přetáhnout na stranu koalice SPOLU sympatizanty STAN a Pirátů. Prohlásil, že jen on může porazit šéfa ANO Andreje Babiše a zabránit koalici populistů s extremisty. Mezi ně řadí hnutí SPD a Stačilo!, které vytvořili komunisté.
„Já to interpretuju tak, že už hraje o své udržení v politice nebo v čele ODS,“ řekl iDNES.cz Josef Mlejnek, který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
Neúspěch koalice SPOLU by mohl vést k jejímu rozpadu i ke změnám v její nejsilnější straně ODS.