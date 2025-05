Není snaha Ruské federace směřovat k mírovému řešení, řekla Černochová

Mluvila o tom prakticky ve stejnou chvíli, kdy si americký prezident Donald Trump telefonoval s ruským diktátorem Vladimirem Putinem a přesvědčoval ho, aby Rusko, které rozpoutalo válku proti Ukrajině na jejím území přistoupilo na příměří. „Rusko a Ukrajina okamžitě zahájí jednání o příměří a, co je důležitější, o ukončení války,“ řekl pakt Trump.

Volby budou hodně o zahraniční a bezpečnostní politice, je přesvědčen ministr Lipavský

„Letošní volby budou hodně o zahraniční a bezpečnostní politice. Více než ty minulé,“ řekl v Běchovicích iDNES.cz ministr zahraničí Jan Lipavský, který je dvojkou kandidátky SPOLU. Na tuto pozici ho nominovala ODS.

„Ale nebude to téma jediné. Určitě budou i témata ekonomická, jak se naší zemi daří. Myslím, že naše vláda prokázala, že jsme dokázali zemi provést složitou ekonomickou situací a nevytvořili jsme další zbytečné dluhy, byť to nebylo úplně jednoduché. Myslím, že to budou dvě stejně silná témata,“ uvedl Lipavský.

Na dotaz, zda zůstane dál nestraníkem, nebo zda zvažuje do některé ze tří strany koalice SPOLU vstoupit, odvětil: „V tuhle chvíli jsem na kandidátce SPOLU za ODS, zůstávám nestraníkem a uvidím, jak se věci vyvinou.“

„V pondělí Běchovice, v úterý Brusel,“ popsal svůj program šéf české diplomacie. Po prázdninách se podle něj bude rozhodovat, kterým směrem se země vydá. „Věřím, že zabojujeme, a proto jsme tady,“ řekl těm, kdo dorazili do Společenského sálu v Běchovicích.

Nebylo jich popravdě mnoho, jen pár desítek a z toho ještě tak polovina byly lidé z týmů přítomných politiků. Dorazili i další lidé z kandidátky SPOLU, včetně šéfa poslanců ODS Marka Bendy.

Neformální povídání u klobásy či bábovky

Velkou konkurencí byl kandidátům koalice SPOLU právě probíhající hokej Česko – Německu na světovém šampionátu v Dánsku.

Po úvodních slovech Černochové, Lipavského a pražského lídra lidovců, poslance Toma Philippa se politici vydali k jednotlivým stolům, aby si neformálně popovídali s těmi, kdo o to měl zájem. Ti, kdo na setkání dorazili, si mohli kromě povídání s politiky dát opékanou klobásu a pivo, nebo třeba bábovku.

Na rozdíl od začátku road show Teď jde o všechno! minulý týden u pražského Masarykova nádraží tentokrát nedorazili žádní protestující s palestinskými vlajkami, aby narušovali setkání SPOLU s voliči.

Černochová řekla, že vláda současné koalice je tím nejlepším řešením pro Českou republiku a že je třeba, aby voliči SPOLU k volebním urnám přišli. „Abychom si pak neříkali – měli jsme šanci udržet kormidlo prozápadního směřování,“ prohlásila ministryně obrany za občanské demokraty.