ODS v Teplicích vypověděla koaliční smlouvu s hnutím ANO

Rozdílně hlasovala ODS a ANO loni v listopadu při rozhodování o stavbě venkovního koupaliště, kterou město připravovalo několik let. Podle Hanzy byla stavba v koaliční smlouvě. Zatímco občanští demokraté hlasovali pro stavbu, ANO bylo proti.

Primátor tehdy řekl, že vnímá řadu projektů s vyšší prioritou, které je potřeba uskutečnit dříve, mezi nimi jsou parkovací domy, rozvoj veřejného prostranství, infrastruktury.

Po volbách v roce 2022 koalici v Teplicích uzavřelo vítězné ANO s ODS. V zastupitelstvu má ANO devět hlasů a ODS s TOP 09 osm. Uskupení VOLBA PRO! TEPLICE má pět zastupitelů, čtyři SPD a jeden mandát Zdraví Sport Prosperita.

ODS dnes podpořila navržený rozpočet, přestože v něm není investice do stavby koupaliště. Hanza uvedl, že by bylo pro město katastrofou, pokud by muselo hospodařit v provizoriu.

„Pokud má vše fungovat, nemůže být menšinový koaliční partner pouze užitečným hlupákem, který na jedné straně zabraňuje nesmyslům a do velké míry chrání beztrestnost nejen svou, ale i koaličního partnera, a na druhé straně je jediným, který chce plnit dohody a priority z koaliční smlouvy,“ uvedl Hanza s tím, že tak naráží na stavbu koupaliště a nízkoprahového denního centra v Riegrově ulici, o kterém ANO a ODS také hlasovaly rozdílně.

Podle Hanzy ODS nemá záruku, že budou dohody nadále dodržovány, proto je nutné nastavit nově fungování koalice.

Primátor uvedl, že informace koaličního partnera je pro něj nová. „Děkuji za tuto novinku, kterou jsme se ani na předchozím jednání nedozvěděli, to je nová informace,“ uvedl Štábl pouze.