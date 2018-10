Koalice v Brně v čele s ODS představí koaliční smlouvu v úterý

BRNO Nastupující koalice v Brně složená z ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD představí koaliční smlouvu až v úterý. Informovali o tom předseda brněnské ODS Robert Kerndl a primátorův náměstek a lídr lidovců Petr Hladík. Partneři původně měli smlouvu představit v pondělí.

Hladík uvedl, že ale v úterý kromě rozdělení gescí zazní oproti prvním předpokladům i personální obsazení rady. Podle lídra Pirátů Tomáše Koláčného je možné, že by se koaliční smlouva mohla podepisovat až příští pondělí. Piráti potřebují na projednání v členské základně pět dní od zveřejnění smlouvy. Koalice má 33 mandátů z 55, v opozici skončí vítězné hnutí ANO a SPD.



Koalice dokončila koaliční smlouvu minulý týden ve středu a plánovala, že ji zveřejní v pondělí. „Detailně jsme projednali koaliční smlouvu na klubu. S připomínkami, které vzešly, jsme seznámili budoucí koaliční partnery. Předpokládám, že smlouva bude představena v úterý,“ napsal v noci na pondělí Kerndl.

Potvrdil to i Hladík. „Nakonec jsme se dohodli, že ji představíme až v úterý včetně personálií. Původně jsme si mysleli, že to bude bez personálií, ale uděláme to najednou,“ uvedl Hladík. O personáliích budou lidovci rozhodovat až v pondělí večer na městském výboru strany.



Zatím nejsou jasná jména všech radních ani rozdělení gescí. Primátorkou má být jednička brněnské ODS Markéta Vaňková, prvním náměstkem zůstane Hladík, dalším náměstkem bude Koláčný a také lídr ČSSD Oliver Pospíšil. Jméno náměstka za ODS strana ještě neřekla, není tak jasné, zda to bude dvojka na kandidátce David Grund, trojka Kerndl nebo někdo jiný. Podle původních informací měla mít ODS pět radních, KDU-ČSL tři, Piráti dva a ČSSD jednoho. Podle informací je však možné, že by se rozdělení sil ještě mohlo změnit. Piráti totiž dostali nabídku od ANO vytvořit koalici s ním. ANO vyzvalo k jednání o koalici i ČSSD.

Volby v Brně vyhrálo hnutí ANO, které už mělo dojednanou koalici s ODS, KDU-ČSL a ČSSD. ODS se však potom domluvila na koalici s lidovci, Piráty a sociálními demokraty, čímž ANO vyřadili. Hnutí ANO kvůli tomu nabídlo Pirátům a ČSSD jednání o koalici a nabídlo jim více míst v radě, než mají v koalici vedené ODS. Piráti a ČSSD však zatím o nabídce neuvažují a dál jednají o platformě ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD.

ANO má v zastupitelstvu 18 mandátů, ODS 14, KDU-ČSL osm, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.