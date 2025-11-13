Prezidentovy požadavky už řeší špičky nové koalice. Kritika zní od SPD i Motoristů

„Já si prostě myslím, že kancelář pana prezidenta se chce stát čtvrtou stranou pro vyjednávání,“ řekl v Událostech, komentářích v České televizi poslanec hospodářského výboru za Motoristy Igor Červený.
Poukázal na to, že vládu sestavují ANO, SPD a Motoristé a opírají se o silný mandát 108 poslanců a programové prohlášení vychází z jejich konsensu. „Tři subjekty jednoznačně deklarovaly, s čím do těch voleb jdou a ukázaly občanům, co jim vlastně na následující čtyři roky hodlají nabízet. My nebudeme prosazovat program Pirátů, STAN ani SPOLU,“ uvedl Červený.
„Já tady naprosto a do písmene podepisuji, co řekl pan kolega Červený. Prostě prezident není čtvrtou vyjednávací stranou. Pokud by jí chtěl být, pak neměl kandidovat na prezidenta, mohl se postavit do čela nějaké strany, mohl kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny,“ přitakal mu předseda PRO Jindřich Rajchl zvolený za SPD.
Poradíme se, řekl na Hradě Babiš. Okamura je s programem spokojen
Předseda ANO Andrej Babiš po více než hodinové schůzce na Hradě k prezidentovým požadavkům na doplnění programu možné budoucí vlády řekl: „Poradíme se, jestli do toho prohlášení doplníme nějaké formulace, nebo ne.“
Krátce po jednání na Hradě hovořil Babiš s šéfem Sněmovny a SPD Tomio Okamurou. Ten iDNES.cz řekl, že ve čtvrtek bude koaliční jednání, což ve čtvrtek potvrdil i další zdroj z nové koalice s tím, že to ale může být i večer. Přes den totiž politiky zaměstnávají ustavující jednání výborů ve Sněmovně.
„My jsme společně s našimi koaličními partnery pracovali na programovém prohlášení pečlivě, dlouhou dobu. To programové prohlášení je z našeho pohledu – mluvím za SPD – velice vyvážené, pozitivní pro občany České republiky. Přináší České republice a našim občanům vyšší životní úroveň, prosperitu, bezpečnost. Toto programové prohlášení jsme komunikovali a máme vynikající zpětnou vazbu od našich voličů. Podporují nás v tomto vládním prohlášení,“ řekl iDNES.cz Tomio Okamura.
Nedá se čekat, že by se postoj Okamurova hnutí k možným úpravám programu, které chce prezident Pavel, mohl ještě změnil.
„Možná se to málo ví, ale lidé volili ANO, SPD a Motoristy kvůli programům ANO, SPD a Motoristů, nikoli kvůli programu Petra Pavla. Byl zvyklý řvát Se Sovětským svazem na věčné časy, tak teď chce, aby vláda řvala s Ukrajinou na věčné časy! Zalejeme Rusům chřtány naší mírovou ocelí!“ komentoval požadavky prezidenta na úpravu programu vlády poslanec SPD Jaroslav Foldyna.
Prezident kromě úprav programu vlády, za který ale ponese odpovědnost premiér, nikoli Hrad, ještě před jmenováním Babiše premiérem od šéfa ANO požaduje, aby vysvětlil, jak přesně zabrání střetu zájmu kvůli vlastnictví Agrofertu. Babiš v ranním videu zopakoval, že Agrofert neprodá.
„Já jsem mu řekl, že to řeším a že to bude v souladu s názory českých soudů a názory Evropské komise,“ řekl Babiš na Hradě po schůzce s Pavlem. Zákon vyžaduje vyřešit střet zájmů bez zbytečného odkladu po nástupu do funkce, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce.