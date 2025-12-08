Koaliční rada ANO, SPD a Motoristů řeší další postup při sestavování vlády

  14:55aktualizováno  14:55
V pondělí od 15:00 jedná koaliční rada ANO, SPD a Motoristů sobě. Schází se poté, co se na Hrad dostavili poslední kandidáti na ministry. Schůzku s prezidentem Petrem Pavlem vynechal jen nominant na ministra životního prostředí Filip Turek, protože leží v nemocnici s vyhřezlou ploténkou. Zástupci nově vznikající vlády budou řešit další postup při sestavování kabinetu.

Prezident Pavel jmenuje Andreje Babiše premiérem v úterý. „Termín vzniku kabinetu bude řešit s premiérem a oznámí jej poté, co Andrej Babiš navrhne složení ministrů,“ sdělila prezidentské kancelář.

Čestný prezident Motoristů chtěl hlavě státu vysvětlit kauzy i představit koncepci fungování ministerstva životního prostředí, které označuje za „ministerstvo Green Dealu“.

O svém zdravotním problémů Turek informoval už v neděli. „Ozvalo se mi staré zranění páteře a je dokonce diskutovaná i operace,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz. Kandidát na ministra v pondělí také zveřejnil video.

Jednání vyjednavačů ANO, SPD a Motoristů sobě o nové vládě (29. října)
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a šéf Motoristů Petr Macinka na mimořádném zasedání Sněmovny (27. listopadu 2025)
Prezident republiky Petr Pavel přijal v pondělí 8. prosince 2025 na Pražském hradě navržené kandidáty na ministry budoucí vlády. Přijetí Oty Klempíře, kandidáta na ministra kultury. (8. prosince 2025)
Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu, když se stane premiérem. (27. listopadu 2025)
V něm mimo jiné zdůraznil, že klíčovým úkolem budoucího ministra životního prostředí bude zastupovat Česko na Radě ministrů Evropské unie, kde se rozhoduje o zásadních změnách ve fungování evropského průmyslu.

„Teď se bude rozhodovat o zákazu výroby aut se spalovacími motory, emisních povolenkách pro domácnosti a dalších zvěrstvech, kvůli kterým jsem kandidoval do národního parlamentu,“ dodal.

Prezident v pondělí přijal zbývající kandidáty Motoristů na ministry v nové vládě. Boris Šťastný má vést nově vzniklé ministerstvo sportu. Kandidát na ministra kultury Oto Klempíř po jednání s hlavou státu uvedl, že by rád zachoval nezávislost veřejnoprávních médií, ale s koaličními partnery nejsou ve shodě v otázce financování.

