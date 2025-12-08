Koaliční rada ANO, SPD a Motoristů řeší další postup při sestavování vlády

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Prezident Pavel jmenuje Andreje Babiše premiérem v úterý. „Termín vzniku kabinetu bude řešit s premiérem a oznámí jej poté, co Andrej Babiš navrhne složení ministrů,“ sdělila prezidentské kancelář.
Čestný prezident Motoristů chtěl hlavě státu vysvětlit kauzy i představit koncepci fungování ministerstva životního prostředí, které označuje za „ministerstvo Green Dealu“.
O svém zdravotním problémů Turek informoval už v neděli. „Ozvalo se mi staré zranění páteře a je dokonce diskutovaná i operace,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz. Kandidát na ministra v pondělí také zveřejnil video.
V něm mimo jiné zdůraznil, že klíčovým úkolem budoucího ministra životního prostředí bude zastupovat Česko na Radě ministrů Evropské unie, kde se rozhoduje o zásadních změnách ve fungování evropského průmyslu.
„Teď se bude rozhodovat o zákazu výroby aut se spalovacími motory, emisních povolenkách pro domácnosti a dalších zvěrstvech, kvůli kterým jsem kandidoval do národního parlamentu,“ dodal.
Prezident v pondělí přijal zbývající kandidáty Motoristů na ministry v nové vládě. Boris Šťastný má vést nově vzniklé ministerstvo sportu. Kandidát na ministra kultury Oto Klempíř po jednání s hlavou státu uvedl, že by rád zachoval nezávislost veřejnoprávních médií, ale s koaličními partnery nejsou ve shodě v otázce financování.