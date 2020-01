Koaliční roztržku přebila u Hřiba Tchaj-pej. ‚Mírové jednání‘ se tak odložilo

Praha Část pražské vlády považuje primátorův podpis smlouvy s metropolí Tchaj-wanu za důležitý krok, jenž by však neměl překrýt problémy, které trápí Pražany.

Pražská TOP 09 dlouhodobě kritizuje primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). „Měl by méně řešit celostátní problémy a více řešit problémy Prahy,“ hřímal nedávno lídr pražské TOP 09 Jiří Pospíšil. Jemu a jeho spolustraníkům vadí, že nejvyšší představitel hlavního města často spíš supluje roli ministra zahraničí či dalších vysokých politiků státu. Například když vstupuje do přestřelky mezi českou a čínskou diplomacií.

Roztržku v pražské koalici mělo vyřešit jakési „mírové jednání“. Dohodovací řízení bylo naplánováno na pondělí. Hřib ho však zrušil. Důvod? Kritici by řekli, že pro současného vládce Prahy příznačný. Primátor hostil starostu Tchaj-peje, s nímž podepisoval smlouvu o spolupráci tchajwanského a českého hlavního města. Pakt, který se vedení metropole rozhodlo podepsat po krachu podobné dohody s Pekingem.

„Dohodovací řízení bylo smluveno na pondělí. Pan primátor nám však řekl, že by na něj měl pouze půl hodiny. My jsme si vše chtěli vyjasnit na alespoň dvouhodinovém jednání,“ řekl LN v pondělí šéf koaličního klubu Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) Pospíšil. Jeho slova později potvrdil přímo Hřib. „Dohodovací řízení nechceme jen ‚stihnout‘, ale hlavně vést hlubší diskusi o vyhodnocení práce koalice, což by dnes z časových důvodů prostě nebylo možné,“ uvedl na dotaz LN. Další představitel koalice Jan Čižinský (Praha sobě) proti posunutí termínu nebyl. „Nemám zprávu, že by to někomu vadilo,“ napsal redakci.

Z části pražské vlády však mimo záznam kritika zaznívá. Členové TOP 09 by chtěli s Hřibem řešit problematiku parkování nebo investic. Vypovězení smlouvy s Pekingem a její nahrazení podobným paktem s Tchaj-pejí považují za diplomatický symbol, který nemá přebít témata, jež Pražany trápí v běžném životě. Symbolika je následující: Tchaj-wan se považuje za nezávislou zemi, Čína si na něj ale dělá nárok a v rámci takzvané politiky jedné Číny tvrdí, že jde o její území. Ve smlouvě mezi Pekingem a Prahou chtěla, aby její stanovisko opakovalo i vedení české metropole. To odmítlo – a teď podporuje Tchaj-pej.

Magistrátní přestavba?

V zákulisí pražské politiky déle zní, že spory mezi TOP 09 a Piráty jsou jen záminkou pro rozbití současného složení koalice a jejího sestavení na obměněném půdorysu. Prahu vede skupina složená z Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu, které jsou tvořeny členy TOP 09 a STAN. V opozici sedí členové ANO a ODS.

O Pospíšilovi koluje, že si dělá zálusk na primátorský řetěz. Nedávno připustil sbližování pražské TOP 09 s občanskými demokraty. Ti zase v prosinci podpořili myšlenku na Hřibovo odvolání, která zazněla z úst Jana Wolfa, zastupitele Spojených sil. Nabízelo by se tak „vyobcování“ Pirátů a přestavění koalice ve formátu Praha sobě, Spojených sil a ODS. Nejvýraznější tvář Prahy sobě Čižinský ovšem nyní buduje nový politický projekt, s nímž míří do „velké“ politiky. Zřejmě tak nebude mít takový drajv na jednání na pražské úrovni.

Zapojení doposud opozičního ANO má pro ostatní členy uvažované nové koalice také svá úskalí. Topka se proti vládnímu uskupení vymezuje na celostátní úrovni. Proti hnutí premiéra Andreje Babiše je stejně tak kritická také ODS. Společné vládnutí s ANO by proto pro obě pravicové strany znamenalo reputační problém a ztrátu důvěry u svých dosavadních voličů.

Ani ANO se ale do vedení Prahy příliš nehrne. Dle informací LN se proti tomuto kroku staví přímo šéf hnutí a premiér Babiš. Tomu vyhovuje, že je ANO na úrovni hlavního města v pohodlném závětří a kritika rozezlených Pražanů padá na Hřibovu hlavu.