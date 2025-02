Studenti FAMU pomalovali čočku kobky na náplavce. Správce se obrátil na policii

Nájemní smlouva na dvě kobky a kotevní místo spolku vypršela loni v listopadu, spolek však prostory firmě TCP nepředal. Naopak podal žalobu na neplatnost smlouvy. Dvojka Sobě provozovala loď Avoid Floating Gallery s galerií a kavárnou ve dvou kobkách. Za jejich zachování vznikla v listopadu petice. Dosud ji podepsalo asi čtrnáct set lidí.

„Nájemci mají ve smlouvě, že na sklo nesmí dokonce ani nic nalepit. A tady bylo sklo přetřeno bílou barvou. Pořizovací náklady jedné čočky jsou kolem milionu korun. Obrátili jsme se proto na policii,“ řekl Šrámek.

Podle Slavíka se událost stala ve středu večer při studentské performanci. „Je to faux pas, je to špatně, je to chyba. Nechci to bagatelizovat tím, že to snad má být vodová barva. Toto se nemělo stát,“ řekl Slavík. Kobku uvolnil jednomu z ateliérů FAMU na projekt propojený s klauzurním výukovým plánem.

Spolek Dvojka Sobě na náplavce od roku 2007 pořádal kulturní akce. V roce 2011 začal i provoz lodi Avoid Floating Gallery, kde v sezoně fungoval bar a konaly se tam koncerty, výstavy a další kulturní program. Podobnou náplň měly i dvě kobky, které si spolek také pronajímal.

TCP však odmítla smlouvy prodloužit. Důvodem bylo podle firmy závažné porušení podmínek, konkrétně to, že spolek přenechával provoz sauny a kavárny v jedné z kobek jiným subjektům.

Podle Slavíka jde o zástupné důvody, protože všechny okolnosti provozu byly městské firmě známy. Dnes oznámil, že TCP na spolek podalo žalobu na vyklizení kobek a kotevního místa, Dvojka Sobě naopak podala žalobu na neplatnost výpovědi. Prostory městské firmě nepředá, dokud soud nerozhodne.

Výpověď nájmu pro loď spolek již jednou dostal, a to v roce 2020. Po odporu části veřejnosti nakonec na náplavce působil dál.