Poslanec Jiří Kobza opouští SPD, nelíbí se mu jeho směřování

O jeho odchodu informoval první server Seznam Zprávy.

Ohledně možné kandidatury za jinou stranu pro iDNES.cz uvedl, že to zvažuje. „Mám ještě rozdělané věci, které bych rád dotáhl ke konci. Zatím ale není nic definitivního. Máme ještě koneckonců měsíc do uzávěrky kandidátek,“ řekl Kobza s tím, že času je ještě dost. Více však konkrétní nebyl.

„Nezlobte se, teď vám více neřeknu. Až to bude, tak to prostě bude. Jestli někdo čeká, že začnu kydat hnůj na SPD, tak to nezačnu. Jak říkám, byly tam programové a osobní rozpory. Něco končí a něco začíná,“ doplnil. S kým měl osobní neshody rovněž odmítl komentovat. „Říkal jsem, že se k tomu nebudu více vyjadřovat,“ dodal.

Měl skončit na prakticky nevolitelném místě

Kobza v minulých volbách do Sněmovny obhájil mandát v hlavním městě ze čtvrtého místa kandidátky, v letošních měl podle serveru kandidovat z prakticky nezvolitelného místa.

SPD bude letos na podzim kandidovat ve sněmovních volbách společně se Svobodnými, Trikolorou a stranou Právo Respekt Odbornost (PRO) a jedničkou v Praze bude ekonomka Markéta Šichtařová (Svobodní).

Kobza měl skončit na prakticky nevolitelném místě, sdělily webu zdroje blízké SPD. Kobza se proto rozhodl ukončit členství v SPD.

„Vydal jsem knížku, je to asi dva roky zpátky, která se jmenuje Česká republika na rozcestí. Tam jsem vlastně svoje programové priority popsal. A samozřejmě, když to srovnáte s tím, co říká třeba paní Šichtařová, tak zjistíte, že prostě to je někde úplně jinde,“ konstatoval pro Seznam Zprávy.