O nástupu Samuela Kocandy na ministerstvo informoval Deník N. Serveru informaci potvrdil ekonomicko-provozní náměstek organizace jeskyňářů Jan Šafařík.
Kocanda mladší do úřadu nastoupil na začátku dubna a organizace ho na svých stránkách vedla jako „vedoucího sekretariátu ředitele“. Později po dotazech serveru byl na stránkách veden pouze jako „sekretariát ředitele“, následně ho mluvčí organizace Pavel Gejdoš označil za „pracovníka sekretariátu“. Státní tajemník a jeho otec Martin Kocanda v úterý podvečer už o svém synovi mluvil jako o brigádníkovi.
„Pan Kocanda pracuje na sekretariátu na dohodu o pracovní činnosti, tedy vyřizuje poštu, plánuje kalendář, řeší administrativní úkoly, vaří kávu,“ uvedl Šafařík.
Nízký věk podle organizace jeskyňářů není problém. „V případě pana Kocandy naše personální oddělení dospělo k tomu, že v tomto případě nejde o nic nelegálního, neboť pan Kocanda má přiznanou svéprávnost, tudíž může na správě jeskyní pracovat,“ poznamenal Šafařík k věku nového kolegy.
Dodal také, že Samuel Kocanda uspěl ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo dvacet uchazečů. Kocanda mladší byl podle něj nejlepší. „Z tohoto počtu jsme si pozvali čtyři až pět uchazečů a jedním z nich byl i Kocanda. A nakonec uspěl. To, že jeho otec je státním tajemníkem, v tomto případě nehrálo žádnou roli,“ vysvětloval Šafařík.
Kocandovi mladšímu podle něj pomohlo ve výběrovém řízení také to, že dříve pro Správu jeskyní pracoval na DPP a organizace s ním tak má dobré zkušenosti.
„Byl to omyl“
Podle státního tajemníka Martina Kocandy byl jeho syn v organizaci jen jako brigádník a skutečnost, že byl na stránkách uvedený jako vedoucí, byl podle něj omyl.
„Dle sdělení vedení Správy jeskyní, které mi bylo poskytnuto, bylo z důvodu přiřazení čísla sekretariátu synovi jeho jméno krátce omylem propojeno s pozicí a telefonním číslem vedoucího sekretariátu. Ve skutečnosti se jednalo o brigádu v rámci výpomoci s administrativou na sekretariátu Správy jeskyní,“ napsal serveru Martin Kocanda s tím, že do jeho výběru nijak nezasahoval.
O tom, že šlo o chybu, mluví také mluvčí Správy jeskyní Pavel Gejdoš, podle nějž je Kocanda mladší pouze pracovník sekretariátu. „Na webu krátce visela chybně informace ‚vedoucí sekretariátu‘, kdy bylo jeho jméno automaticky připsáno k telefonnímu číslu původní vedoucí sekretariátu. Omlouváme se, již je opraveno,“ uvedl.
To je ale s v rozporu s emailem, který na začátku dubna rozeslal náměstek Šafařík zaměstnancům. Těm ho představoval jako „nového vedoucího sekretariátu v Průhonicích“.
Sám Samuel Kocanda situaci nechtěl komentovat.