Dítě se na hlavním nádraží překlopilo z kočárku a spadlo do kolejiště

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  13:22aktualizováno  13:30
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Provoz části linky metra C omezil střet soupravy s mužem. (20. ledna 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Na hlavním nádraží v Praze spadl kočárek i s dítětem do kolejiště. Nehoda se stala krátce před polednem. Lidé na nástupišti pohotově zareagovali i dítě vytáhli. To nakonec vyvázlo s tržnou ránou na hlavě. K dalšímu ošetření ho záchranáři odvezli do nemocnice.

K nehodě došlo, když maminka s přibližně tříletým dítětem v kočárku čekala na nástupišti.

„Při nastupování do vlaku se mamince dítě postavilo v kočárku, ten se převrátil a dítě spadlo do mezery mezi vlakem a nástupištěm,“ okomentoval událost pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.

Díky bleskurychlému zásahu okolních lidé na nástupišti se dítě podařilo vytáhnout a přivolat pomoc záchranářů. Dítě po celou dobu zásahu bylo při vědomí a mimo ohrožení života.

„Na místo jsme vyslali posádku záchranářů, lékaře a inspektora. Dítě utrpělo úraz hlavy a následně po ošetření a zajištění bylo transportováno do nemocnice k další péči,“ řekla iDNES.cz mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

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