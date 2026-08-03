K nehodě došlo, když maminka s přibližně tříletým dítětem v kočárku čekala na nástupišti.
„Při nastupování do vlaku se mamince dítě postavilo v kočárku, ten se převrátil a dítě spadlo do mezery mezi vlakem a nástupištěm,“ okomentoval událost pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.
Díky bleskurychlému zásahu okolních lidé na nástupišti se dítě podařilo vytáhnout a přivolat pomoc záchranářů. Dítě po celou dobu zásahu bylo při vědomí a mimo ohrožení života.
„Na místo jsme vyslali posádku záchranářů, lékaře a inspektora. Dítě utrpělo úraz hlavy a následně po ošetření a zajištění bylo transportováno do nemocnice k další péči,“ řekla iDNES.cz mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.