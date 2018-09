Kočkův vrah už není Ďuričko, přejmenoval se na Dieru. Soud mu dovolil pracovat v noci

PRAHA Vraha Václava Kočky mladšího, syna provozovatele Matějské pouti, znala veřejnost jako Bohumíra Ďurička. Než Kočku připravil o život, živil se jako hoteliér. Podnikatel se zřejmě od této minulosti rozhodl oddělit, podle zjištění serveru Lidovky.cz si změnil jméno. Kromě toho mu soud letos v létě změkčil podmínky podmíněného propuštění. Verdikt mu usnadnil najít si novou práci, bývalý hoteliér si vydělává jako šofér.

Benedikt Reinhold Diera. Tak nyní zní nové jméno podnikatele, který vstoupil do širšího povědomí veřejnosti v roce 2008 smrtelným útokem na Václava Kočku mladšího. Incident se odehrál po oficiální části slavnostní akce tehdejšího předáka ČSSD Jiřího Paroubka. Nová identita Ďurička vyplývá ze soudního dokumentu, který Lidovky.cz získaly. Serveru se ho podařilo ztotožnit také prostřednictvím živnostenského rejstříku.

Už pod novým jménem poslal letos na Okresní soud v Karviné žádost, aby měl na svobodě benevolentnější režim. Původně měl Ďuričko vraždu Kočky vykoupit 12,5 roky za mřížemi, ale loni na sklonku října díky podmíněnému propuštění prošel bránou věznice po devíti letech. Pobyt na svobodě mu soud svázal řadou regulí, jednou z nich byla se po dobu jednoho roku mezi desátou hodinou večer a šestou hodinou ráno zdržovat doma.

„Chce vykonávat práci řidiče, popřípadě by tuto práci vykonával i pro jiného zaměstnavatele, avšak výše uváděné omezení je překážkou k tomu, aby mohl tuto práci vykonávat také na směny,“ stojí rozhodnutí o Ďuričkově žádosti, již mají Lidovky.cz k dispozici. Na práci šoféra si vyřídil živnostenské oprávnění, kvůli omezení však pohořel při nabídce svých služeb u pěti firem. Společnosti potřebovaly někoho s flexibilnějším rozvrhem.

‚Řádně pracuje, plní povinnosti‘

Ďuričkova prosba došla u karvinského soudu pochopení, soudkyně mu vyšla vstříc. Podnikateli nahrálo i jeho bezproblémové chování. „Žádosti odsouzeného je možné vyhovět, když řádně pracuje, plní si veškeré soudem uložené povinnosti a uložené omezení, zdržovat se v určitou noční dobu každý den v místě svého bydliště, jej omezuje a limituje ve výkonu jeho práce,“ stojí v rozhodnutí, pod nímž je podepsaná soudkyně Alena Zajícová.

„Rozhodnutí je pravomocné, nebyla podána stížnost,“ potvrdila serveru Lidovky.cz předsedkyně soudu Pavlína Jurášková. Novopočený řidič tak může od konce července pracovat také po nocích. Podle zjištění serveru Lidovky.cz působí od dubna u jedné kurýrní služby v Praze 9, kde má na starost přepravu zásilek. Nově má tedy možnost poohlédnout se po lépe hodnocené práci, jež by vyžadovala nasazení ve večerních nebo nočních hodinách.

Většiny podmínek určených soudem při jeho propuštění se Ďuričko musí nadále držet. V první řadě nesmí po dobu sedmi let překročit trestní zákoník, pít alkohol a sáhnout po zbrani. Má navíc zapovězeno se zkontaktovat s rodinou Kočkových či se pohybovat ve vzdálenosti méně než sto metrů od jejich domova. S těmito podmínkami opustil loni 30. října karvinskou věznici.

Ďuričko měl vynikající hodnocení

„Zpočátku sice nepřijímal svou chybu, to se ale postupem času změnilo. Hodnocení věznice je vynikající. Máte připraveno výborné domácí i sociální zázemí,“ uvedla soudkyně Alena Zajícová, když Ďuričkovi pomyslně odemkla brány věznice. Podle ní během devíti let provedl dostatečnou sebereflexi. Vyzdvihla i to, že kompenzoval rodině oběti způsobené utrpění částkou nad rámec své povinnosti.

VIDEO: Soud pustil na svobodu vraha Kočky mladšího Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Život rodiny Kočkových i svůj obrátil bývalý hoteliér naruby 9. října 2008 v pražském hotelu Monarch. Osudný večer se tam konal křest knížky tehdejšího prvního muže ČSSD Jiřího Paroubka s názvem Česko, Evropa s svět očima sociálního demokrata. Po završení oficiální části večírku a Paroubkově odchodu se dostal Ďuričko do pře s Václavem Kočkou mladším, rozpor vyřešil hoteliér trojicí výstřelů ze své pistole. Kočka byl na místě mrtvý.

„Taky se těším, až se okoupu ve vlastní vaně. Tady vana nebyla. Devět let jsem ji neviděl. Těším se, až smyju ze sebe to koncentrované zlo,“ prohlásil Ďuričko přesně o devět let a 22 dní později před novináři, když se loučil se spoluvězni z karvinské káznice. Avizoval, že se bude věnovat podnikání s hračkami. Během trestu získal patent na geometrickou hru pro děti. Podle všeho však zatím tyto plány odložil, jako Benedikt Reinhold Diera se stal šoférem.