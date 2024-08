Geograf Kofroň: Rusko může obětovat osmnáctileté kluky. Ukrajince teď čekají těžká rozhodnutí

Lidovky.cz: Co z vojenského hlediska nyní sledujeme v Kurské a částečně i Bělgorodské oblasti?

Jde o ukrajinskou ofenzívu, byť relativně omezenou. Snahu ovlivnit situaci nejen tam, kde příliš lákavých cílů poblíž hranice není. Ale také v Doněcku a dalších částech Ukrajiny, kde se vedou boje. Ukrajinci zjevně uspořili nějaké síly, několik brigád a stáli před volbou. Buď je nasadí na ohrožených úsecích fronty. Tam má ale nepřítel mnoho průzkumných prostředků, fronta je permanentně kontrolována a počty jednotek jsou tam vysoké. Využití dvou, tří nebo čtyř brigád by pravděpodobně situaci nijak výrazně nezměnilo. Zároveň je to ale už dost velká koncentrace sil, kterou by asi nešlo utajit. V Kurské a Bělgorodské oblasti byla šance na překvapení vyšší.

A pokud se Ukrajincům podaří vytvořit pro Rusy nějakou operační krizi – byť i omezenější –, dává jim to naději, že Rusové přesunou část jednotek nejen ze svých záloh někde v okolí Kurska, ale i z frontové linie. Ale jestli tento záměr vyjde, je pořád ještě těžké nyní říci.

Lidovky.cz: Kam dál mohou podle vás vést ukrajinské záměry?