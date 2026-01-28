Záleží, ve kterém oboru lidské činnosti ho užíváte.
V politice je období kohabitace neboli politického soužití prezidenta a parlamentní většiny z odlišných politických táborů, uvádí Internetová příručka Ústavu pro jazyk český.
Internetová encyklopedie Wikipedie pak dodává, že se tímto termínem označuje systém rozdělené vlády, který se vyskytuje v poloprezidentských republikách, jako je například Francie.
Označuje stav, kdy jsou prezident a premiér z odlišných politických táborů, takže se prezident nemůže opřít o většinu v parlamentu.
I když má prezident rozsáhlé kompetence, jsou během kohabitace omezeny jen na zahraniční a bezpečnostní politiku. V domácí politice pak prezident musí spolupracovat s vládou a parlamentem z opačného politického tábora.
Poloprezidentský systém totiž nutí prezidenta jmenovat premiéra, který bude přijatelný pro většinu v parlamentu.
Kohabitace je tak výsledkem duality výkonného orgánu: vládne nezávisle zvolený prezident a premiér, který musí být zároveň přijatelný jak pro prezidenta, tak pro zákonodárce, vysvětluje Wikipedie.
Taková situace ve Francii nastala například v období páté republiky (od roku 1958) již třikrát a vždy to znamenalo určitou paralýzu zásadních politických rozhodnutí.
V sociologii pak kohabitace označuje nesezdané soužití partnerů ve vztahu podobném manželství, ale bez formálního uzavření sňatku. Obecně se takové soužití označuje jako „žít na hromádce“ nebo „žít na psí knížku“, ale také soužití bez sňatku nebo manželství na zkoušku.