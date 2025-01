Kojenecké ústavy skončily. Všechny děti našly rodiny, pěstouny, nebo jiný ústav

„O všechny děti z bývalých kojeneckých ústavů je postaráno a žádné z nich nezůstalo bez péče. Dětské domovy pro děti do tří let představovaly zařízení, která v drtivé většině případů již neplnila svůj účel. To potvrzují názory odborníků i naše vlastní analýzy,“ uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podle Jurečky je hlavní zajistit, aby děti vyrůstaly v rodinném prostředí. „Pro velkou část dětí se úspěšně podařilo najít lepší řešení, než je ústavní péče. Mezi ně patří bezpečný návrat do vlastních rodin, umístění do pěstounské péče či osvojení,“ řekl šéf resortu.

Podle průzkumu ministerstva práce a Nadace J&T počet dětí v kojeneckých ústavech každoročně klesal. Za šest let se snížil na méně než polovinu. Na jaře 2018 pobývalo v zařízeních 649 dětí, loni na jaře 309. Počet i podíl dětí nad čtyři roky rostl. Minulý rok na jaře tvořily tříleté a mladší děti třetinu, bylo jich 107. Starších chlapců a děvčat bylo v kojeneckých ústavech 202. Z nich bylo 88 školáků nad sedm let.

Dvě pětiny dětí z rušených kojeneckých ústavů se dostaly do náhradních rodin, nebo po zlepšení situace domů. Tři pětiny zůstaly v transformovaném zařízení, nebo se přestěhovaly do jiných domovů. Při hledání řešení pro tři desítky chlapců a děvčat poskytl resort „zvýšenou asistenci“, uvedlo tiskové oddělení.

Ve čtyřech z 20 kojeneckých ústavů loni na jaře už žádné malé děti nebyly, osm domovů se staralo nejvýš o pět chlapců a děvčat pod čtyři roky.

Kojenecké ústavy už před několika lety zrušil jako první v republice Zlínský kraj, zajistil pěstouny. Přidávaly se další regiony. Podle ministerstva se část zbývajících ústavů přeměnila na zařízení pro okamžitou pomoc dětem (ZDVOP), odlehčovací služby či stacionáře. Část požádala o registraci k poskytování dlouhodobé lůžkové péče pacientům. Jedno zařízení bude fungovat jako dětský domov pro starší děti.

ČR léta sklízela kritiku domácích organizací i zahraničních institucí za velký počet dětí v ústavech. Podle Asociace Dítě a rodina bylo Česko v Evropě jednou z posledních zemí, kde bylo možné děti do tří let do zařízení dávat. Podle dřívější vládní strategie se děti do tří let neměly do ústavů posílat už od roku 2014 a děti do sedmi let od roku 2016. Zákaz se podařilo části poslanců do novely o ochraně dětí dostat až v létě 2021 krátce před sněmovními volbami.