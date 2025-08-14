Kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě policie obvinila dva lidi

Kvůli tragickému lednovému požáru restaurace U Kojota v Mostě policie obvinila dva lidi. Stíhá je z obecného ohrožení z nedbalosti, za což jim hrozí až desetiletý trest. Kriminalisté potvrdili, že příčinou požáru byl pád plynového topidla. V souvislosti s fungováním restaurace zjistili řadu pochybení.

„Po získání a vyhodnocení všech zajištěných stop, důkazních prostředků, podaných vysvětlení a dalších provedených úkonů policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání dvou osob. Z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti obvinil jednatelku a jí zmocněnou odpovědnou osobu ze společnosti provozující restauraci,“ uvedl policejní mluvčí Kamil Marek.

Kriminalisté pracovali s několika verzemi vzniku požáru. Okamžitě vyloučili, že by příčinou neštěstí bylo násilné vniknutí do objektu nebo teroristický čin. Zadali vypracování několika znaleckých posudků z oborů požární ochrany a zdravotnictví.

„Jako příčina byl stanoven pád plynového topidla, který nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů. Tento pád způsobil netěsnost mezi ventilem tlakové nádoby a regulátorem topidla, kterou začala unikat do prostoru terasy směs propan-butanu, jež byla následně zažehnuta od zdroje tepla, což vedlo k masivnímu požáru, tzv. jet-firu, který se následně v řádech desítek vteřin rozšířil téměř po celém prostoru restaurace,“ vysvětlil Marek.

Lidem, kteří se nacházeli na terase, plameny zatarasily přístup k jedinému východu. Druhý možný východ byl zamčený. Přítomní tak měli jen minimum času jakkoli zareagovat, proto byly následky tragické. Na místě zemřelo šest lidí, sedmý později v nemocnici.

„Dosavadní zjištění ukazují na závažná porušení povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně. Dále vyšetřovatelé zjistili, že byla provedena změna stavby bez stavebního povolení, spočívající v zastřešení terasy a následném opláštění této nástavby PVC fóliemi. V rámci změny stavby nebylo zajištěno ani nové vypracování požárně bezpečnostního řešení budovy. Dále nebyly prováděny povinné pravidelné preventivní požární prohlídky, jakož ani revize hasicích přístrojů, kdy poslední byla provedena v dubnu 2008. Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor předmětné nezkoulaudované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze, s čímž souviselo i uskladnění několikanásobně většího počtu tlakových nádob zkapalněného uhlovodíkového plynu propan-butan v prostorách restaurace,“ vypočítal mluvčí Marek.

„Celkově nebyla zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena,“ doplnil.

Finanční škody způsobené požárem, k němuž došlo 11. ledna před půnocí, vyšetřovatelé zatím vyčíslili na částku přesahující sedm milionů korun.

Do vyšetřování se zapojili i specialisté z takzvaného DVI týmu Kriminalistického ústavu. „Jedná se o speciální skupinu odborníků, kteří jsou vyškoleni na identifikaci obětí hromadných neštěstí. Kriminalisté provedli ohledání místa činu sférickým snímáním. Jedná se o využití speciální technologie pro pořízení 360° panoramatických fotografií nebo záznamů, které umožňují zachytit místo činu zcela komplexně. Tento postup umožňuje vytvořit digitální model prostoru, který lze následně analyzovat a procházet i zpětně, jako by byl pozorovatel přímo na místě,“ doplnil Marek.

