Muži obžalovaní za kokain v banánech jsou z vazby venku, mají elektronické náramky

O propuštění z vazby informoval ve středu server Seznam Zprávy.

Žalobě u pražského městského soudu čelí bývalý vedoucí pracovník Lidlu Jiří Gabriel, někdejší spolupracovník uprchlého odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře Petr Hrubý a cizinec dlouhodobě žijící v Praze Faton Gashi.

„Poté, co bude klient z vazby propuštěn, bude muset mít elektronický náramek. Zároveň nesmí vycestovat z Česka,“ řekl serveru advokát Petr Slepička, který zastupuje Fatona Gashiho. Hrubý se podle vyjádření svého právního zástupce bude muset pohybovat v Praze nebo Středočeském kraji.

Gashi podle obžaloby řídil a koordinoval chod organizované skupiny, která obchodovala s drogami a působila v Česku, Německu a státech Jižní Ameriky. Někdejší vedoucí úseku ovoce a zelenina ve společnosti Lidl podle státní zástupkyně zajistil dopravu krabic s kokainem přes jím vybranou přepravní společnost a sledování zásilky.

Hrubý zprostředkovával kontakty a propojení jednotlivých členů skupiny a poskytoval jim prostory pro konspirativní schůzky.

Dodávku, kvůli níž stojí před soudem, zorganizovala trojice podle obžaloby mezi listopadem 2021 a srpnem 2022. Obsahovala minimálně 300 kilogramů drog.

Kokain byl uložen do papírových krabic s banány, které měly zajistit krytí. Lodí se drogy dostaly do Hamburku a odtud do dalších evropských zemí. Mužům hrozí v případě odsouzení až osmnáctiletý trest vězení.