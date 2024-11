Od Hřiba odcházejí známá jména. Piráty opustili Kolaja i Michailidu

To, že ne všichni u Pirátů dokázali zvolení Hřiba skousnout, bylo jasné už v sobotu. O ukončení členství u Pirátů požádala ještě v průběhu sjezdu na stranickém fóru Jana Michailidu, která byla za Piráty, když ještě byli ve vládní koalici, členkou Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

„Přemilé bytosti předsednictva KF Praha, prosím o zprocesování mého ukončení členství k 17.11.2024 (dávám si týden na předání agend a funkcí). Děkuju mockrát,“ napsala na fóru Pirátské strany.

„Celý dnešek jsme hlasovali a členská základna si vybrala směr, který je s mojí další účastí neslučitelný. Respektuju, že se naše cesty rozcházejí, a proto jsem požádala o ukončení členství,“ uvedla k tomu Michailidu na sociální síti X.

Podobně se zachovali i další Piráti, kteří to oznamovali na sociálních sítích. Skončil i dosavadní šéf zahraničního výboru strany Michal Gill. Rezignovali i dva jednatelé Republikového výboru Zdeněk Kubala a Andrej Ramašeuski.

Ti všichni tak reagovali na to, že stranu vede jako nový předseda náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib. „Budeme pracovat na tom, aby nepropadly hlasy liberálních středových voličů,“ uvedl po zvolení do čela Pirátů. Porazil bývalého senátora Lukáše Wagenknechta. „Chci stranu vycentrovat, aby se stala hlavní liberální stranou na politickém středu,“ řekl delegátům celostátního fóra Pirátů.

Prosadil zároveň těsně o čtyři hlasy úpravu stanov, která se nelíbí jednomu křídlu strany. Pro změnu hlasovalo 391 ze 645 delegátů, k přijetí bylo třeba nejméně 387 hlasů. Změna počítá mimo jiné se zrušením zahraničního, personálního a technického odboru strany, zvyšuje z 50 na 60 procent počet hlasů pro přijetí některých rozhodnutí a dává stranickým lídrům právo nominovat další kandidáty do voleb.

Po odchodu z vlády Piráty opustil Lipavský

Již po odchodu Pirátů z vlády opustil stranu ministr zahraničí Jan Lipavský, který naopak nesouhlasil s tímto krokem strany a premiér Petr Fiala si ho ve vládě se souhlasem koaličních partnerů nechal. Lipavský v září Pirátům doporučoval, že se strana musí zbavit „komoušů“ a vypnout Pirátské fórum, kde se veřejně odehrávají interní stranické diskuse.

S tímto jeho posledním doporučením souzní i nový předseda Hřib. „Nebyli jsme srozumitelní proto, že některá bulvární média měla tendenci vytahovat minoritní názory z otevřeného internetového fóra a vydávala to za jakýsi směr, kterým se ubírá celá strana. Což tak nebylo. Demokratická diskuze probíhá ve všech stranách a u všech to bývá často veselé. Ale jen u Pirátů probíhala veřejně, nad čímž si ťukali na čelo i naši voliči. A to se teď změní,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Hřib.