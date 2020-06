Cyklisté s chodci bojují o náplavku. Mají být k sobě benevolentní, ale leckdy to vypadá jinak. Praha hledá řešení

Praha Kdo někdy zkoušel projet přes pražskou Náplavku na kole, zřejmě ví, že to není dvakrát lehký úkol. Cyklista se logicky drží na 1,5 m úzkém pruhu jemnější dlažby, který ovšem využívají i chodci, takže pohyb spíše připomíná jeden velký slalom, než-li odpočinkovou jízdu s výhledem. Jemnější dlažbu přitom ani nelze rozšířit, neboť tu hrubou zaštiťují památkáři. Podívejte se na hlavní výzvy dopravní infrastruktury v oblíbené pražské lokalitě.

„Je třeba si uvědomit, že památková péče chrání původní podobu náplavek, ačkoli jejich využití se v mezičase zcela proměnilo,“ říká na dotaz serveru Lidovky.cz tiskový mluvčí Magistrátu hl. města Prahy Vít Hofman. Místo rozšiřování se tedy plánuje alespoň stavba hladkých pruhů tam, kde zatím nejsou, tedy třeba u výjezdu z náplavky u Mánesa a u Rudolfina.



Dopravní značení ambivalentně hlásá, že chodci a cyklisté k sobě mají být vzájemně ohleduplní. Nejednoznačná formulace vycházejí přímo ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Náplavky jsou v drtivé většině jejich délky obytnou či pěší zónou a platí pro ně tedy § 39 uvedeného zákona. V obytné a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

„Nikdo by neměl mít ‚navrch‘, chodci i cyklisté by se k sobě měli chovat ohleduplně. Pokud je však chodců tolik, že plynulý průjezd cyklistů možný není, platí pro ně taktéž § 4 uvedeného zákona. Ten říká, že se všichni mají chovat ohleduplně a přizpůsobit chování mimo jiné i aktuálnímu provozu,“ uvádí na dotaz serveru Lidovky.cz tiskový mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Pokud je tedy pro cyklistu příjemnější a technicky snazší slézt, než jet pomalu rychlostí chůze, aby chodce neohrožoval, tak by tak měl učinit.

Sankce do 2 tisíců na místě

Při bezohledné jízdě může být cyklista postihnut policií přímo na místě, ve většině těchto případů lze počítat s pokutou do 2000 korun. V případě postoupení do správního řízení pak mohou být sankce i vyšší. Vždy záleží především na povaze konkrétního nezákonného jednání a zejména na jeho následcích.

„Uvedený problém vnímáme, ale možnosti řešení jsou velmi omezené. Hlavním problémem jsou vysoké intenzity cyklistů a chodců na náplavce navíc zvýrazněný vysokými intenzitami motorových vozidel a MHD na nábřeží, které také vyžadují svůj prostor,“ uvádí dále tiskový mluvčí Magistrátu hl. města Prahy Vít Hofman. Navíc náplavku nelze kvůli specifickým vlastnostem tohoto místa rozšířit, takže se hraje pouze s přerozdělováním již existující plochy. Další rovinou je administrace, jednotlivé zájmové skupiny se prý ne vždy shodnout.

Jedno z proveditelných řešení, které bylo dle magistrátu ve spolupráci s ÚMČ Praha 2 již realizováno, spočívá v tom, že cyklisté mohou využít ke své jízdě chodníky na nábřežních komunikací. Jinými slovy, když je cesta kolem Vltavy přeplněná, lze zvolit alternativu. Další fází, na které se momentálně pracuje, je vytvoření prostoru pro kolaře přímo na silniční komunikaci. „Aktuálně je požádáno o stanovení integračních opatření pro cyklisty ve vozovce Rašínova nábřeží, kterým se v šířkově vhodných úsecích vyznačí cyklopruhy umožňující bezpečné míjení kol a automobilů,“ říká Hofman.

Červen: O 60 % cyklistů více na silnicích než loni

Problémem je také nevyzpytatelnost provozu na pražské náplavce, neboť intenzita a frekvence chodců se mění v jednotlivých částech v hodinách, dnech i týdnech, takže třeba plošný zákaz vjezdu od do není možný. „Dopravní značení takto pružné být v zásadě neumí,“ přiznává Hofman a dále dodává: „Zde je důležité si uvědomit, že i když provoz cyklistů na náplavkách přináší občas neshody mezi cyklisty a chodci, tak společný provoz cyklistů a motorových vozidel výrazně zvyšuje riziko vzniku nehod se závažnými následky na zdraví jejich účastníků, v tomto případě cyklistů.

Bohužel nejsme dosud schopni zajistit chráněnou trasu např. pro rodiny s dětmi a méně zdatné cyklisty centrem města tak, aby byla v dostatečné délce oddělena od provozu motorových vozidel.“ Kromě Náplavky patří mezi nejkritičtější místa hlavní cyklistické průjezdy centrem Prahy. např. Rohanské nábřeží, stezka v Podolí, nebo cykloobousměrka v ul. Hybernská.

Přitom během pandemie koronaviru SARS-CoV-2 výrazně vzrostl zájem o cyklistiku. „Počty cyklistů jsou stále na výrazně vyšších hodnotách než v roce 2019. Zatímco o víkendech jsou intenzity rekreačního provozu kolařů závislé zejména na počasí, které v posledních 3 týdnech cyklistice při meziročním srovnání rozhodně nepřeje, tak v pracovní dny zaznamenáváme i přes nepřízeň počasí výrazně vyšší počty cyklistů, než v roce minulém,“ dodává statistiku tiskový mluvčí. V posledních 3 hodnocených červnových týdnech (od 8. června do 28. června) je dle sčítačů kolařů meziročně v pracovní dny na silnicích o 60 % více, než tomu bylo loni.

Meziroční vývoj týdenního počtu cyklistů během celého týdne. Osa y: počet cyklistů; osa x: číslo týdne. Žlutooranžovými svislými přímkami je označeno období od omezení volného pohybu po povolení jízdy na kole bez roušky.

„Pro řadu cyklistů je náplavka vlastně cílem, respektive přestávkou na jejich cestě. Navíc je třeba si uvědomit, že kulturní akce na náplavkách jsou cílem cesty nejednoho cyklisty. Domníváme se, že náplavky budou hrát důležitou roli při vedení páteřních cyklotras i v budoucnu. Co se délky trasy a jejího oddělení od motorového provozu nemají v centru alternativu a výraznější změnu nelze očekávat, dokud nedojde k podstatnému zklidnění motorové dopravy v centru, nebo alespoň na nábřežních komunikacích,“ uzavírá Hofman z magistrátu.